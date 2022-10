Uomini e donne anticipazioni: Lavinia e Alessio, la situazione | Trono classico

A Uomini e donne, è decisamente un periodo molto fortunato per la tronista Lavinia Mauro, che nelle ultime settimane ha ricevuto la visita di diversi corteggiatori scesi in studio appositamente per conoscerla. La donna, dopo aver fatto le prime esterne del suo percorso in trasmissione, ha deciso di approfondire il suo rapporto con Alessio, che immediatamente ha attratto la ventiseienne originaria di Roma.

Tra i due, come vedremo nelle prossime puntate del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, scoppierà la passione e, a suggellare questa intesa nata improvvisamente, arriverà anche un bacio che irriterà non poco gli altri corteggiatori presenti in studio!

Novità in arrivo anche per i due Federico, i quali in futuro saranno impegnati nella conoscenza di due nuove corteggiatrici che cercheranno di entrare nei pensieri (e soprattutto nel cuore) dei tronisti. Quel che è certo è che entrambi appariranno molto selettivi riguardo alle numerose pretendenti del parterre e questo provocherà alcuni malumori tra pubblico e opinionisti. Come andrà a finire?