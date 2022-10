Uomini e donne anticipazioni: le novità su Federico Dainese e gli altri tronisti

News sul trono classico di Uomini e donne

A Uomini e Donne, le prossime puntate riserveranno diverse novità per quanto riguarda il trono classico. I tronisti infatti, ormai entrati nel vivo del loro percorso nel salotto più famoso d’Italia, inizieranno a fare una cernita delle corteggiatrici e dei corteggiatori presenti in studio.

In particolare, Federico Dainese uscirà in esterna con la bella pretendente Noemi, con la quale dichiarerà senza mezzi termini di aver creato un ottimo feeling e soprattutto di essersi trovato bene in sua compagnia. Occhio anche al trono dell’altro Federico, il quale darà il suo primo bacio “televisivo” ad Alice, durante un’esterna molto romantica…

Novità interessanti anche per le troniste che, come i loro colleghi maschi, saranno al centro della scena grazie alle loro uscite. Federica Aversano trascorrerà infatti una giornata insieme al corteggiatore Federico, verso il quale ammetterà di provare un forte sentimento.

Ancora più profonda sarà l’esterna che vedrà come protagonisti Lavinia Mauro e Francesco: la donna, come vedremo, sarà a un passo dal baciare il suo corteggiatore, segnale che tra i due è scattata immediatamente l’intesa. Per scoprire ulteriori dettagli riguardo queste prime scintille del trono classico non resta che aspettare le prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.