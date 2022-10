Uomini e donne: news su Riccardo Guarnieri

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ampio spazio sarà riservato a Riccardo Guarnieri, il quale, come sottolineato anche dagli opinionisti, continuerà a cercare un contatto con la tronista Federica Aversano.

Il corteggiatore tarantino sembrerà infatti non aver recepito l’aut aut della padrona di casa del programma, che gli aveva intimato di prendere una decisione definitiva sul suo percorso all’interno del salotto più famoso d’Italia: o continuare a corteggiare Federica trasferendosi in pianta stabile nel parterre classico oppure rinunciare per sempre alla bella casertana, concentrandosi esclusivamente sulle dame del trono over.

Spoiler Uomini e donne: Riccardo continua a corteggiare Federica

Se in un primo momento il Guarnieri pareva aver preferito la seconda opzione, prossimamente (e in barba alle raccomandazioni della De Filippi) l’uomo tornerà alla carica nei confronti di Federica, scatenando nuovamente la perplessità della conduttrice.

Inutile dire che la reazione del pubblico, e in particolare degli opinionisti, sarà decisamente dura nei confronti di Riccardo, che verrà redarguito un’altra volta in merito al suo comportamento. Soltanto l’intervento provvidenziale di Maria riuscirà a placare gli animi e a distendere la situazione, visto che spingerà l’uomo a riflettere con raziocinio riguardo ai suoi sentimenti confusi…