Viola come il mare, anticipazioni quinta puntata del 28 ottobre 2022

Fiction Viola come il mare, trama quinto episodio

Anticipazioni quinta puntata della fiction Viola come il mare, in onda su Canale 5 in prima serata venerdì 28 ottobre 2022:

Mentre Viola appare incerta all’idea di una convivenza con Raniero e Demir è amareggiato sentendosi ingannato da Farah, il sospetto avvelenamento di una giovane atleta e la morte di un noto imprenditore porta i due a lavorare di nuovo insieme. Ma per Viola sono giorni importanti anche per la sua indagine personale e l’amica Tamara le offre un fondamentale aiuto per trovare l’uomo che potrebbe essere suo padre. Per via di un’ipotesi che avrebbe potuto dare una svolta alle indagini sul traffico di esseri umani, Demir intuisce qualcosa che potrebbe rivelare una verità scottante.