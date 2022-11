Mercoledì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, arriva A Star is Born, il cult mondiale diretto e interpretato da Bradley Cooper affiancato dalla stella del pop Lady Gaga, al suo debutto sul grande schermo (dopo la prima gloriosa performance nella serie tv American Horror Story).

Il film – terzo remake della pellicola del 1937 È nata una stella – racconta la tormentata storia d’amore tra il musicista di successo Jackson Maine e Ally Campana, un’aspirante cantante insicura e squattrinata.

Ally (Lady Gaga, che qui ha scelto di firmarsi con il suo vero nome Stefani Germanotta), è una ragazza disillusa che non riesce ad emergere come artista a causa del suo aspetto poco attraente, per questo decide di chiudere in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante.

Una delusione che trasforma Ally in una ragazza insicura e frustrata. Ma per lei il destino ha in serbo una sorte diversa: l’incontro con Jackson Maine (Bradley Cooper), esperto musicale, cambierà per sempre il corso della sua vita. L’uomo la convince a tornare sul palcoscenico e, grazie alla sua voce potente e al suo immenso talento, il mondo della musica inizia a notarla e per Ally si aprono le porte del successo.

A STAR IS BORN, su Canale 5 il film campione di incassi con Bradley Cooper e Lady Gaga

Purtroppo, però, mentre la sua carriera inizia a decollare, la sfera privata (nella quale ha sposato Jackson) viene nuovamente stravolta proprio a causa di suo marito: l’uomo da tempo è dipendente da droghe e alcol e, nonostante gli sforzi, non riesce ad uscirne.

A Star is Born è il racconto di una struggente e appassionante storia d’amore, rifacimento di uno dei melodrammi di maggior successo della storia del cinema; la pellicola ha messo in risalto le doti artistiche della coppia protagonista la quale risulta vincente ma soprattutto convincente!

In particolare Lady Gaga, riprendendo l’iconico ruolo che in passato è stato di attrici del calibro di Janet Gaynor, Judy Garland e Barbra Streisand, ha dato prova di non essere solo un grande talento cantautoriale (con all’attivo più di 28 milioni di dischi venduti) ma anche una promettente e carismatica attrice (Il National Board l’ha infatti premiata come migliore attrice).

Per interpretare la stella nascente Ally Campana, la pluripremiata star italo-americana si è spogliata completamente della sua (geniale) eccentricità a cui negli anni ci ha abituati, adottando un vincente look grounge e rock che ne esalta il fascino ma soprattutto l’autenticità della sua persona.

Il film, vincitore di Premio Oscar e di un Golden Globe, è stato inserito tra i dieci migliori film del 2018, incassando globalmente circa 435 milioni di dollari e diventando così il film con protagonista una cantante ad aver incassato di più nella storia del cinema, superando addirittura il cult del 1992 Guardia del corpo (con l’indimenticata Whitney Houston).