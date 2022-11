Questo pomeriggio, alle 14.00, vedremo l’undicesima puntata della fase pomeridiana di Amici. Il programma, presentato come sempre da Maria De Filippi, ci terrà compagnia nuovamente e dunque scopriamo cosa succederà.

Si partirà subito con un momento molto delicato per gli allievi. Cantanti e ballerini si renderanno protagonisti di un episodio spiacevole, in particolare emergerà che – all’interno della casetta in cui loro risiedono – i ragazzi non sono in grado di tenere pulita e in ordine la stessa casetta, ed è per questo motivo che la conduttrice emetterà un provvedimento disciplinare che toccherà ciascuno degli allievi.

Amici: gli ospiti di domenica 27 novembre

I primi ad essere esaminati saranno Mattia, Gianmarco e Ndg, i quali per punizione andranno in sfida immediata. I ragazzi, dopo essersi sottoposti alla sfida, risulteranno essere vincitori, tranne Gianmarco in quanto la maestra Alessandra Celentano vorrà prendersi del tempo per decidere. Non finirà qui, perché pare che nei prossimi appuntamenti vedremo altri provvedimenti disciplinari.

In seguito ci sarà spazio anche per le classifiche di gradimento: per il ballo a giudicare sarà la coreografa Nancy Berti, mentre per il canto ci sarà una commissione composta da Cristiano Malgioglio e Irama (il quale poi si esibirà). Vedremo poi nel corso della puntata un’esibizione della maestra di canto Arisa. Questo dunque e molto altro andrà in onda oggi alle 14.00 sulla rete ammiraglia Mediaset.