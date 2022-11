Beautiful, anticipazioni 12 novembre 2022: tutti parlano di Eric e Quinn…

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 12 novembre 2022

Carter e Quinn vengono colti di sorpresa quando Eric propone che l’avvocato lo sostituisca nella sua vita sessuale con la moglie. Intanto Liam e Wyatt si ritrovano a parlare proprio del matrimonio della Fuller con Eric. L’argomento di conversazione è lo stesso per le sorelle Logan, quando Brooke e Katie fanno ammettere a Donna i suoi sentimenti per Eric. Brooke e le sue sorelle si spingono fino a telefonare ad Eric per esprimere la propria contrarietà alla sua relazione con Quinn.