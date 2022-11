Beautiful, anticipazioni 17 novembre 2022: Ridge vuole vederci chiaro su Eric

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 17 novembre 2022

Quinn (Rena Sofer) e Carter (Lawrence Saint-Victor) si confrontano sulla richiesta di Eric (John McCook), che sembra deciso a non cambiare idea. Ridge (Thorsten Kaye) cerca chiarimenti dal padre sulla sua decisione di continuare il matrimonio con Quinn: lo stilista arriva ad ipotizzare che la matrigna possa aver ricattato Eric (John McCook) per forzargli la mano. Eric nega, ma Ridge lo prega di confidarsi con lui, perché non gli sembra felice come afferma di essere.