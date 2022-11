Beautiful, anticipazioni 23 novembre 2022: Eric a Carter, “mi farai solo da sostituto”

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 23 novembre 2022

Eric (John McCook) chiarisce a Carter (Lawrence Saint-Victor) che Quinn (Rena Sofer) resta sua moglie in tutto e per tutto, tranne che per l’attività sessuale in cui lui può fargli da “sostituto”, ma mai dovrà pensare che la Fuller sia la sua donna. Inoltre lo invita alla segretezza per quanto riguarda il loro accordo.

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Katie (Heather Tom) ipotizzano che Eric si senta inadeguato data la tresca della moglie con un uomo più giovane. Per le Logan, Eric è vittima dell’egoismo di Quinn. Quest’ultima intanto rivela a Shauna (Denise Richards) di essere andata a letto con Carter con il benestare di Eric.