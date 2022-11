Beautiful: Justin scopre Carter e Quinn a letto insieme! | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Quinn Forrester e Carter Walton supereranno in fretta la (debole) resistenza con cui si opporranno alla richiesta di Eric Forrester, che chiederà all’avvocato di sostituirlo nell’intimità con sua moglie. Lo stilista, insomma, non vorrà costringere la consorte a rinunciare ad una parte così importante del loro rapporto di coppia, anche se lo farà tramite il suo ex amante (non ritenendosi capace, vista l’attuale impotenza, di farlo in prima persona).

Dapprima la proposta sarà rigettata dai due diretti interessati ma, appunto, la tentazione si farà prestissimo troppo forte. Sarà tra l’altro proprio Eric a creare lo scenario adeguato quando, con una scusa di lavoro, spedirà Quinn nell’appartamento di Carter. La manovra del patriarca sarà per entrambi abbastanza ovvia e la fiamma della passione esploderà di nuovo; successivamente Quinn tornerà nel letto (più freddo) del marito, divisa tra l’aver vissuto un nuovo momento con Carter e il disagio di averlo fatto dietro benedizione del legittimo compagno.

Beautiful, trame italiane: Ridge ingaggia Justin Barber

Superato il primo scoglio, aprirsi all’idea di una così inusuale situazione a tre sarà in qualche modo più facile: Quinn e Carter saranno sul punto di ritagliarsi un nuovo momento di “legittimo rapporto aperto”, tuttavia stavolta qualcuno sarà sulle loro tracce. Infatti, nel frattempo Ridge Forrester sarà deciso a vederci chiaro nella situazione matrimoniale del padre, preoccupato all’idea che Eric si sia fatto nuovamente raggirare. Così si rivolgerà a Justin Barber, in modo che l’ex braccio destro di Bill Spencer dia effettivamente prova di essere per lui una risorsa utile.

Ricordate? Justin, in cambio della rinuncia da parte di Ridge a denunciarlo per aver rapito Thomas, gli aveva offerto i suoi servigi e, in particolare, la propria conoscenza sugli scheletri nell’armadio di Bill. Ridge, tuttavia, vorrà impiegare Justin in qualcosa di diverso, incaricandolo di tenere d’occhio Quinn e di portargli eventuali informazioni compromettenti sulla matrigna. Per Ridge, infatti, la designer non penserà mai di poter essere seguita da Justin, che, di conseguenza, avrà gioco facile nel non farle avvertire la propria ombra. E, in effetti, così sarà: mentre Quinn e Carter inizieranno ad amoreggiare, Justin si intrufolerà nell’appartamento dell’avvocato, sorprendendoli a letto insieme!

Beautiful, anticipazioni italiane: Ridge cerca di convincere Eric, ma lui…

I due, resisi conto che Ridge è il mandante dietro l’operazione, cercheranno inutilmente di far capire a Justin che il loro rapporto non è un segreto alle spalle di Eric, ma, anzi, una sua idea!

A quel punto l’accordo di matrimonio aperto voluto da Eric arriverà alle orecchie di uno sbigottito Ridge. Il designer cercherà conferme da parte del genitore e, esterrefatto, vorrà provare a convincerlo che si tratta di una mossa scellerate ed umiliante, nata solo dalla paura di restare solo senza Quinn. Tra padre e figlio sarà un momento molto intenso, che comunque si chiuderà con Eric ancora fermo sulle proprie posizioni e desideroso che Ridge non si intrometta nella sua vita privata.