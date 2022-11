“Sarà un novembre da ricordare“. Con queste parole Brad Bell, produttore e capo sceneggiatore di Beautiful, ha anticipato le puntate americane delle prossime settimana, ovviamente per quanto riguarda gli USA. Per ora, il segreto che dovrebbe fare da colonna portante della tensione narrativa appare piuttosto tiepido: non si tratta di un tradimento e neanche di un bacio inappropriato, ma solo di un “quasi bacio” rifiutato da una delle due parti.

Parliamo di Thomas Forrester e Hope Spencer, sempre più vicini essendo i genitori di Douglas Forrester, ma anche per via della forte intesa lavorativa che ha portato i due ad un successo in passerella con la nuova collezione della Hope For The Future. Supportata dal fratellastro e da Zende Dominguez come stilisti, la giovane Logan ha presentato la nuova annata della linea con un profondo cambiamento che ha visto virare i modelli verso l’alta moda e un’immagine più adulta e provocante. E ha fatto centro!

Trame americane Beautiful: Liam non assisterà al successo di Hope

Ad assistere al successo di Hope, tuttavia, non è stato suo marito Liam Spencer, che ha deciso di non essere presente in platea per un motivo: la presenza di Thomas al fianco di Hope. Per Liam sarebbe stato ipocrita applaudire una collaborazione che lui vorrebbe non esistesse, convinto che Thomas stia ancora cercando di portargli via la moglie. A fargli eco ci sono anche Brooke Forrester, Bill Spencer e Wyatt Spencer, tutti concordi nel citare esempi passati come l’aver taciuto sullo scambio di culle di Beth o la fissazione con il manichino Hope.

Ovviamente, il fatto che Bill e Liam non stiano attualmente scontando una condanna in galera grazie a Thomas è un fatto che i personaggi non citano (e che si suppone che anche il pubblico dimentichi). Pare insomma che gli sceneggiatori abbiano voluto spazzare via due anni di crescita del personaggio di Thomas per impiegarlo nuovamente come antagonista di Brooke e Liam.

Beautiful, spoiler USA: Thomas, avvicinamento sincero verso Hope?

Tuttavia, se le azioni di Thomas nei confronti della matrigna sono effettivamente fraudolente, più genuino sembra il riavvicinamento a Hope: Thomas non ha ordito trame oscure per sedurla e l’attrazione reciproca tra i due appare naturale e, in qualche misura, anche appassionante e poco scontata. Lo stilista, tra l’altro, è stato mostrato più volte intento a parlare a se stesso, ricordandosi che Hope è sposata e, dunque, fuori portata, incoraggiandosi a non riaccendere quei sentimenti inopportuni.

Per questo, i festeggiamenti per il successo della collezione avrebbero potuto rappresentare un momento propizio per far scattare la scintilla tra Hope e Thomas: far sporcare un po’ le mani a Hope l’avrebbe resa più realistica, umana e complessa e nessuno le avrebbe messo una croce addosso, visto i tanti tradimenti che ha dovuto subire e perdonare. Ed è verosimile, tra l’altro, provare e cedere ad un’attrazione per un ragazzo attraente con cui tu passi molto tempo e che ogni minuto ti celebra. Specie se accanto hai un marito che, preso dalla propria gelosia, arriva a non appoggiarti nei tuoi momenti più importanti, finendo per imporre una propria silenziosa assenza e trattando la consorte come una bimba ingenua.

Beautiful news: Hope rifiuta il bacio di Thomas

Ma è stata un’occasione mancata: Hope, quando Thomas ha provato a baciarla, l’ha stoppato con gentile fermezza, mettendo in chiaro di essere innamorata del marito e di poter avere a che fare con Thomas solo se lui sarà veramente in grado di accettare che tra loro non potrà mai esserci niente più che un’amicizia. Il non bacio, dunque, sarà il (poco sporco) segreto che i due decideranno di mantenere per non alimentare le tensioni con chi da tempo era in attesa di un passo falso di Thomas (tensioni che complicherebbero una situazione familiare già messa alla prova dalla separazione tra Ridge e Brooke).

Puntuale, dopo il “non bacio”, è arrivato il mea culpa di Liam, che si è scusato con Hope per il proprio comportamento, sottolineando le proprie preoccupazioni per Thomas. Quest’ultimo, intanto, si è rimproverato per il proprio gesto, che rischia di rovinare le cose…

Nei prossimi episodi in onda negli Stati Uniti Thomas continuerà ad assicurarsi che il matrimonio del padre con la matrigna resti sepolto, mentre… per quanto riguarda Hope? Thomas cederà al proprio lato oscuro o, finalmente, andrà avanti con la propria vita? Visto che il nuovo interesse amoroso promesso per l’estate da Bell non si è mai palesato, è facile ipotizzare che il primogenito di Ridge continuerà a vestire i panni dell’antagonista…