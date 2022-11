Con l’aiuto del cielo: cast, trama, anticipazioni della nuova fiction di Canale 5

Cosa hanno in comune un giovane seminarista e una poliziotta convintamente atea? La risposta più ovvia sarebbe “niente”, eppure le strade del giovane Frate Clément e dell’Ispettrice Elli Taleb, due anime agli antipodi nate per non incontrarsi, sono destinate a incrociarsi per raggiungere un traguardo comune: far luce su un misterioso omicidio che ha sconvolto l’intera comunità. Sono loro i protagonisti di Con l’aiuto del cielo, la miniserie franco-belga al via su Canale 5 da martedì 22 novembre, in prima serata.

La storia segue appunto le appassionanti vicende di Clement e Elli, due mondi totalmente opposti ma inaspettatamente complementari; la strana coppia si rivela essere perfetta sul campo di lavoro, nonostante siano diversissimi l’una dall’altro. Clément è un monaco trentatreenne, colto e arguto che ha passato gran parte della sua vita recluso in monastero; Elli Taleb, invece, non crede in Dio ed è sopraffatta dal suo lavoro di poliziotta e dalle preoccupazioni familiari (da sola deve occuparsi di tre sorelle). Lavorando fianco a fianco, Elli scopre che Clement non solo ha un talento innato per le indagini, ma anche una laurea in psicocriminologia.

Serie tv Con l’aiuto del cielo: personaggi e interpreti

A guidare il cast di questa miniserie sono l’attore e musicista Mathieu Spinosi, nell’intrigante ruolo di Clement, un novizio che conosce il mondo esterno solo attraverso i corsi di teologia, e la carismatica attrice Sabrina Ouazani nel ruolo dell’investigatrice Elli Taleb; proprio Sabrina a Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato che “l’incontro di Elli e Clement sconvolgerà la vita di entrambi: sono opposti, lei è la terra e lui è il cielo, ma il legame che si istaura tra di loro sarà davvero vincente“.

Attraverso le storie raccontate, Prière d’Enquête – questo è il titolo originale – affronta tematiche scottanti (come la questione del matrimonio dei preti, per fare solo un esempio) senza però renderle un oggetto d’accusa. Ma il vero punto di forza di Con l’aiuto del cielo è la perfetta alchimia che lega i due personaggi principali, i quali a poco a poco apriranno la propria visione del mondo l’uno all’altra fino a trovare un perfetto equilibrio.