Questa sera a partire dalle 21.45 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Negli scorsi giorni il coronavirus è entrato nella casa più spiata d’Italia per la prima volta dall’inizio della pandemia. Dopo alcuni accertamenti medici, infatti, sono emerse le positività al Covid-19 di Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi.

I quattro concorrenti, tutti in buone condizioni di salute, sono stati immediatamente posti in isolamento, mentre gli inquilini rimasti nel loft di Cinecittà vengono monitorati costantemente dall’equipe medica della trasmissione.

Gli ultimi spiacevoli sviluppi sanitari non hanno però impedito ad Antonino Spinalbese di avvicinarsi ancor di più ad Oriana Marzoli, con la quale è scattato finalmente il bacio dopo un corteggiamento durato quasi due settimane. Peccato però che la concorrente venezuelana sia fortemente interessata anche a Daniele Dal Moro…

Non mancheranno nella diretta di questa sera diverse sorprese che interesseranno Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Per il primo arriverà la sorella Guendalina, già concorrente del Grande Fratello 11, mentre per il volto di Forum ci sarà Paolo Ciavarro, amico nonché cognato della sua ex fidanzata Micol Incorvaia. Appuntamento dunque a questa sera a partire dalle 21.45 su Canale 5 per una nuova puntata del Grande Fratello VIP 7.