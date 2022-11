Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata del 7 novembre 2022

Continua a far registrare ottimi ascolti la settima edizione del Grande Fratello VIP, che oggi in prima serata su Canale 5 andrà in onda con la quindicesima puntata stagionale. Nella puntata trasmessa giovedì scorso, hanno fatto il loro ingresso nella casa sei nuovi concorrenti che immediatamente hanno contribuito a scompigliare le dinamiche precedentemente createsi nell’affollato loft di Cinecittà.

Come proseguirà la convivenza forzata tra le new entry e la vecchia guardia? Quel che è certo è che nelle ultime ore le telecamere hanno pizzicato Oriana Marzoli in atteggiamenti molto intimi in compagnia di Antonino Spinalbese, ormai sempre più lontano da Sofia Giaele De Donà.

Finalmente questa sera le luci dei riflettori si accenderanno anche su un personaggio fin qui poco trattato dalle dinamiche degli autori. Si tratta del milanese Alberto De Pisis, che dopo quasi due mesi in casa riceverà un’inaspettata quanto attesissima sorpresa. Di cosa si tratterà? Occhio anche a ciò che succederà ad Antonella Fiordelisi, che sta vivendo un momento di smarrimento nella casa a seguito dell’ingresso di Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.

Infine, cresce l’attesa per l’esito del televoto, che decreterà il preferito di questa puntata. In nomination si sono sfidati Nikita Pelizon, Attilio Romita e George Ciupilain. Ricordiamo che, come sempre, il più votato riceverà l’immunità e avrà il dovere di mandare al televoto eliminatorio uno dei due sfidanti perdenti. Questo e altro nella diretta di oggi del Grande Fratello VIP 7, in onda a partire dalle 21.45 su Canale 5.