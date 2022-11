Grey’s anatomy 19, anticipazioni episodio 1 “Tutto è cambiato” (Everything Has Changed)

Grey’s Anatomy è tornato! Da oggi, mercoledì 2 novembre 2022, la diciannovesima stagione fa il suo atteso debutto su Disney Plus con una premiere ricca di fascino e sorprese (scritta dalla showrunner Krista Vernoff) che riporta lo show agli anni di gloria delle prime stagioni. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata in questione intitolata Tutto è cambiato (Everything Has Changed)

Grey’s Anatomy 19 riprende sei mesi dopo il finale della scorsa annata e solo un giorno dopo il tornado della premiere di Station 19. Mentre le squadre di manutenzione ripuliscono i rami caduti e i detriti caduti intorno all’ospedale, cinque nuovi (e interessanti) specializzandi sono pronti a cominciare la loro carriera medica al Grey Sloan. Un inizio emozionante ma anche ricco di imprevisti e importanti insegnamenti per i cinque giovani studenti, a partire da Jules Millin (Adelaide Kane), la quale appena vede Link si rende conto di aver passato con lui una folle notte di passione (un chiaro omaggio al primo indimenticabile incontro di Meredith e Derek).

Poi c’è Mika Yasuda (Midori Francis), figlia di mezzo di otto fratelli dal carattere grintoso e ambizioso; la stagista per poter studiare ha dovuto chiedere un ingente prestito, ma è sicura che raggiungerà tutti gli obiettivi prefissati. Un’altra delle matricole e Simone Griffith (Alexis Floyd). La ragazza arriva in ritardo a causa di un attacco di panico causato dal fatto che in quello stesso ospedale sua madre è morta dandola alla luce. Chiudono il cerchio il sicuro Benson Kwan (Harry Shum Jr.) e Lucas Adams (Niko Terho); quest’ultimo viene descritto come “l’affascinante pecora nera della sua famiglia” che altri non è che il nipote di Derek ed Amelia Shepherd.

Come risultato del devastante tornado, Amelia ha quattordici pazienti con morte cerebrale che sono stati estratti da un autobus distrutto e chiede agli stagisti di identificare quali di quei pazienti sono donatori di organi vitali. Più tardi Meredith, ora capo della chirurgia ad interim, porta gli specializzandi in sala operatoria dove tiene un discorso molto motivante: “Non vi abbiamo scelto per i vostri voti, vi abbiamo scelto per combattere“, dice alle nuove matricole.

Finalmente Meredith rivede Nick dopo molto tempo. La donna gli si avvicina con molta esitazione (dal momento che non si parlano da circa sei mesi) per offrirgli il programma di capo di specializzandi e anche per parlare della loro brusca rottura. Riusciranno a chiarirsi?

Infine Owen (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver) fanno ritorno a Seattle dopo la fuga del finale della scorsa stagione. Teddy dice a Meredith che il loro eccellente avvocato (da $ 1.700 l’ora) è riuscito a far cadere tutte le accuse contro suo marito ma gli è stata sospesa la licenza medica e dunque dovrà essere supervisionato per i prossimi sei mesi.

Con la presenza ridotta di Ellen Pompeo, la serie si concentra su una nuova generazione di aspiranti chirurghi pronti a conquistare il pubblico con le loro interessanti storie. Il risultato è un nuovo inizio che guarda al passato e ne coglie gli spunti migliori dai quali ripartire, come la storyline che riporta in scena Addison (Kate Walsh): quest’ultima torna a Seattle per unire le forze con Miranda Bailey (Chandra Wilson). Una storia potente che a detta della sceneggiatrice Krista Vernoff saprà divertire e commuovere i fan di Grey’s Anatomy!