Grey’s anatomy 19, anticipazioni quarto episodio (disponibile su Disney+)

Infestato (Haunted) è il quarto episodio della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy, disponibile da oggi (mercoledì 23 novembre) in esclusiva su Disney+. La puntata in questione è stata trasmessa in America nella settimana che precede Halloween, dunque l’episodio sarà a tema “notte delle Streghe” e al centro della trama ci sono due cadaveri sui cui lavorare, e una strepitosa Miranda Bailey con il costume della Principessa Leila Organa di Alderaan di Guerre stellari!

È la notte delle Streghe al Grey Sloan e gli stagisti guardano un video virale di una stagista che distrugge una stanza di un ospedale, ignorando che si tratta di una loro collega: Simone Griffith, la quale più tardi confiderà a Maggie di essere stata espulsa dal suo precedente programma per comportamenti aggressivi, dovuti ai tanti soprusi (di razzismo e sessismo) che ha dovuto subire.

A proposito dei tirocinanti, sono tutti chiamati in laboratorio da Owen, Meredith, Nick e Winston per sottoporsi a un test davvero speciale: con l’aumento della chirurgia laparoscopica, gli stagisti chirurgici non sono esposti a ferite importanti e quindi è arrivato il momento di cambiare le cose iniziando a fare pratica sui due veri cadaveri.

Parlando di Owen, capiamo la tensione della sua relazione con Teddy quando quest’ultima, durante una pausa caffè, consiglia a Link di andare avanti con altre donne per proteggere la relazione platonica che ha con la sua migliore “amica”. Chi meglio di Teddy poteva dargli questo consiglio, dal momento che ha vissuto quasi la medesima esperienza con Owen; un tempo lui era il suo rifugio nei momenti più difficili, mentre adesso, cioè dopo il matrimonio, è proprio Hunt la causa di suoi momenti difficili.

Come Teddy e Owen, anche Wiston e Maggie vivono una relazione molto tesa. L’uomo infatti non accetta che sua moglie sia il suo capo e – per non distruggere il loro amore – decide di lasciare la cardiochirurgia. Sarà questa la soluzione ai suoi problemi con Maggie o si tratta semplicemente di ego maschile?

Momento difficile anche per Levi, il quale – stressato a causa dell’eccessivo lavoro – inizia a urlare contro le infermiere. Ma, quando Richard lo sorprende, gli consiglia di prendersi una pausa. Più tardi, Webber si reca al Joe’s Bar per provare a convincere Helm (ormai sempre più a suo agio dietro il bancone dei drink) a tornare in corsia. Ci riuscirà?

Meredith e Nick cercano di trascorrere del tempo da soli in una stanza d’albergo; la donna gli confida la sua preoccupazione e difficoltà nel trovare una scuola adatta per Zola, il cui talento le sta causando ansia e attacchi di panico. Ma più tardi, proprio la ragazzina plusdotata chiama sua madre in lacrime da un pigiama party, perché non riesce a dormire e a respirare dopo lo spegnimento delle luci; un escamotage, questo (che sta piacendo moltissimo ai fan americani), che permetterà a Ellen Pompeo di allontanarsi per un lungo periodo da Grey’s Anatomy!