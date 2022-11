Sopravvissuti, anticipazioni ultima puntata 1° novembre 2022

Si conclude su Rai 1 la fiction Sopravvissuti. La sesta ed puntata andrà in onda martedì 1° novembre in prima serata. Vediamo anticipazioni e trame degli episodi:

Episodio 11: Fantasmi

I sopravvissuti si sentono braccati: non sanno chi sia il loro assalitore e dunque devono stare nascosti e al sicuro finché non riescono a scoprirlo. Sylvie e le figlie si rifugiano dai genitori della donna, anche se Maia e Camilla non sanno il vero motivo. Nel frattempo Nino, nel cercare di tendere un’imboscata al fantomatico assassino, commette un grandissimo errore.

Episodio 12: Espiazione

Il cerchio si chiude attorno ai sopravvissuti e il pericolo è così imponente da mettere a rischio la sicurezza di chi sta accanto a loro. Riusciranno i nostri protagonisti a nascondere quelle verità inconfessabili che potrebbero mettere in dubbio la loro credibilità? In barca l’equipaggio è allo stremo e l’istinto alla sopravvivenza porta ognuno a sfidare il limite dell’umanità…