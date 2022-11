Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la dichiarazione d’amore di ANDRÉ

Un nuovo grande amore sta per sbocciare in Germania! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore André Konopka (Joachim Lätsch) scoprirà infatti che la donna dei suoi sogni è sempre stata sotto i suoi occhi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda oltralpe!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Helene e André si innamorano

Sono passati quindici anni da quando André Konopka comparve improvvisamente al Fürstenhof in cerca del fratello maggiore, Werner (Dirk Galuba). Uomo affascinante e ambizioso, nonostante qualche problema con la giustizia, si affermò velocemente come chef. Le gratificazioni professionali, però, non sono andate di pari passo con quelle sentimentali…

Nonostante un numero impressionante di flirt, relazioni e persino matrimoni, il cuoco ha infatti visto finire più o meno tragicamente ogni storia. Non c’è dunque troppo da stupirsi se – nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore (presto in onda anche da noi in Italia) – l’uomo sembrerà aver perso la fiducia nell’amore. Il destino, però, sembrerà pensarla diversamente…

Tra qualche mese André farà infatti la conoscenza di una persona destinata a cambiargli la vita: Helene Richter (Sabine Werner), la madre di Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Hut). Avvicinatisi fin da subito grazie alla comune passione per la cucina, i due finiranno con il tempo per innamorarsi. Peccato solo che nessuno avrà il coraggio di dichiararsi!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: André bacia Helene

Come vi abbiamo anticipato, la prima comprendere la natura dei propri sentimenti sarà Helene, che proverà più volte un approccio con André, senza però che quest’ultimo se ne renda conto. E così, quando anche lo chef aprirà finalmente gli occhi, ignorerà che la sua amata lo ricambi…

Ebbene, inizialmente lo chef tenterà con tutte le forze di reprimere quei sentimenti che reputerà pericolosi, ma gli basterà vedere Helene con un altro uomo per perdere il controllo e baciare appassionatamente la sua amata!

Inutile dire che la Richter resterà spiazzata dal comportamento di Konopka, specialmente alla luce del totale disinteresse da lui mostrato nei suoi confronti nei mesi precedenti. Convinta che il cuoco stia giocando con lei, la donna respingerà dunque il bacio dello chef, finendo però così per far credere a quest’ultimo di non ricambiare i suoi sentimenti…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: André si dichiara a Helene

E ora? Inizialmente André deciderà di prendere le distanze dalla sua amata, ma – quando quest’ultima sarà colpita da una crisi familiare che coinvolgerà i suoi figli – proverà a starle vicino. Peccato solo che i suoi tentativi porteranno ad un’ulteriore discussione con Helene!

Insomma, la situazione sembrerà senza via d’uscita, ma Konopka non si darà per vinto: determinato a dichiararsi alla donna che ama, proverà ad organizzare un’occasione romantica per aprirle il proprio cuore. Come spesso accade, però, il destino rovinerà i suoi piani e così André sarà costretto a fare a Helene una dichiarazione d’amore decisamente inusuale… Come reagirà Richter?

(Puntate 3940-57, in onda in Germania dal 2 al 30 dicembre 2022)