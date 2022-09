Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: nuovo amore per ANDRÉ

Sono passati più di quindici anni da quando André Konopka (Joachim Lätsch) è entrato a far parte del cast fisso di Tempesta d’amore . Da allora questo personaggio amatissimo ma anche controverso ha avuto un’evoluzione incredibile. Qualcosa, però, non è mai cambiato: il suo amore per le donne…

Nel corso degli anni lo chef stellato del Fürstenhof ha infatti collezionato una lista impressionante di fiamme, fidanzate e persino mogli! E nelle prossime puntate tedesche di Sturm der Liebe per lui è in arrivo un nuovo amore… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Helene è la madre di Gerry

Cuoco stimato e di grande successo, André si è tolto parecchie soddisfazioni dietro ai fornelli. In campo sentimentale, però, l’uomo sembra proprio non riuscire a trovare la persona giusta. Da quando è arrivato al Fürstenhof, lo chef si è infatti innamorato più volte. Nessuna delle sue storie, però, è durata nel tempo…

L’ultima delle conquiste di Konopka sarà una certa Bettina Schönefeld (Natalie Hünig), personaggio di cui vi abbiamo già parlato ma che deve ancora entrare in scena nelle puntate italiane. Grande fan di André, la donna giungerà a Bichlheim per conoscere meglio il suo idolo, con cui inizierà presto una storia. Non ci vorrà però molto prima che lo chef si renda conto che la sua fiamma è in realtà una truffatrice…

Deluso dall’amore per l’ennesima volta, Konopka deciderà di chiudere temporaneamente l’argomento “donne” per concentrarsi sul suo lavoro. E sarà proprio in queste circostanze che nella sua vita entrerà un personaggio destinato a rivestire un ruolo molto importante: Helene Richter (Sabine Werner), la madre di Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Hut).

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Helene si innamora di André

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la donna si presenterà a Bichlheim per stare vicina ai figli, ma finirà per legarsi particolarmente proprio ad André. Uniti dalla comune passione per la cucina, Konopka e la Richter inizieranno dunque una bella amicizia che li porterà a diventare confidenti. Sarà infatti proprio al cuoco che Helene racconterà un terribile segreto che si porta dentro e che riguarda le condizioni di salute di Gerry…

Ebbene, non solo André proverà a consolare Helene, ma arriverà a contattare i medici che seguirono quest’ultima all’epoca della sua gravidanza per rassicurare l’amica sul fatto che non ha nessuna colpa per il deficit cognitivo del figlio. E non è finita qui!

Dopo aver scoperto che la donna non può pagare il matrimonio del figlio Max con Vanessa (Jeannine Gaspár), il cuoco penserà bene di organizzare degli eventi per aiutarla a racimolare un po’ di fondi. Il risultato? Helene finirà per innamorarsi perdutamente di André!

Come spesso accaduto ad altre coppie, però, inizialmente lui non sembrerà accorgersi dei sentimenti dell’amica. Riuscirà l’uomo ad aprire gli occhi prima che sia troppo tardi? E sarà dunque Helene il suo nuovo amore?

(Puntate 3909-20, in onda in Germania dal 13 al 28 ottobre 2022)