A Tempesta d’amore i rapporti tra sorellastre sono spesso stati complicati… e quello tra Maja (Christina Arends) e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) non fa eccezione! Nelle prossime puntate italiane della soap le due consanguinee si ritroveranno infatti ancora una volta su fronti opposti. E questa volta lo scontro sarà inevitabile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze ruba l’anello di Maja

Figlio dello stesso padre – Cornelius (Christoph Mory) – ma con madri diverse, Constanze e Maja non potrebbero essere più lontane per carattere e valori morali. In compenso, però, le due ragazze hanno dimostrato di avere gli stessi gusti in fatto di uomini. Un aspetto che non ha certo aiutato a migliorare i loro rapporti…

Dopo essere state rivali in amore per il cuore di Florian (Arne Löber), le due sorelle si sono nuovamente scontrate quando Constanze ha deciso di boicottare il progetto professionale di Maja e del fidanzato: realizzare un parco naturale in Baviera. E non è finita qui!

Dopo aver scoperto che Selina (Katja Rosin) ha donato a Maja un antico anello di famiglia, Constanze penserà infatti bene di rubare il gioiello approfittando di una distrazione della sorellastra, mettendo così quest’ultima in una situazione difficilissima…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja scopre le bugie di Constanze

Inutile dire che Maja andrà nel panico quando si renderà conto della scomparsa dell’anello e si metterà disperatamente a cercarlo, ma senza successo. Poco dopo, però, Constanze farà finta di ritrovare casualmente l’anello di fronte alla madre proprio vicino a dove lo aveva lasciato la sorella…

Il risultato? Selina si infurierà con Maja, accusandola di non aver cercato il prezioso gioiello. La ragazza, invece, intuirà subito cos’è accaduto realmente e affronterà Constanze, trovando la conferma ai suoi sospetti.

Furiosa, Maja organizzerà un confronto con la madre e la sorellastra, ma – quando quest’ultima si ostinerà a mentire – perderà la pazienza e dirà chiaramente a Constanze di non volerla al suo matrimonio. A quel punto Selina proverà a mediare e non le ci vorrà molto per capire come sono davvero andate le cose…