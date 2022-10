Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la vendetta di CONSTANZE

Mai sottovalutare una donna ferita… specialmente se si chiama Constanze von Thalheim (Sophia Schiller)! Lo scoprirà suo malgrado Florian Vogt (Arne Löber), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedrà il sogno della sua vita distrutto proprio dalla sua gelosissima ex… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze gelosa di Florian e Maja

Per noi spettatori è sempre stato chiaro che nessuna donna avrebbe mai potuto prendere il posto di Maja (Christina Arends) nel cuore di Florian. C’è chi, però, ha sperato che non fosse così. Stiamo parlando di Constanze, la perfida sorellastra di Maja. Innamoratasi perdutamente dell’ex fidanzato della consanguinea, la ragazza ha infatti iniziato una relazione con il bel guardacaccia. Relazione che, però, non è durata a lungo…

Una volta superata la terribile malattia che lo ha portato vicino alla morte, infatti, il giovane Vogt è tornato dall’ex fidanzata, spezzando il cuore di Constanze. Benché quest’ultima stia facendo di tutto pur di nascondere la propria gelosia, mal sopporta la vista dell’idillio di Florian e Maja e sta solo aspettando il momento per potersi vendicare. Momento che non tarderà ad arrivare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze rovina il progetto di Florian

Come sappiamo, Florian e Maja stanno coltivando un nuovo appassionante progetto che con il tempo prenderà sempre più forma: realizzare un parco naturale aperto al pubblico per sensibilizzare le persone alle tematiche ambientali.

Ebbene, l’entusiasmo dei due fidanzatini contagerà anche una star hollywoodiana di nome Dexter Torrence (Andreas Beckett), che si dirà subito pronto a finanziare il progetto tanto da chiedere a Maja di realizzare un servizio fotografico del futuro parco. I tre, però, hanno fatto i conti senza Constanze…

Tutto inizierà quando quest’ultima incontrerà infatti la sorellastra di ritorno dal servizio fotografico e noterà uno strano coleottero sui suoi vestiti. Intuendo che si tratta di un insetto particolare, la ragazza lo preleverà e avrà poco dopo conferma che si tratta di una specie protetta.

Il risultato? Pronta a tutto pur di far fallire il sogno di Florian e Maja, Constanze non esiterà a fare una “soffiata” alle autorità per la protezione dell’ambiente, che bloccheranno immediatamente il progetto del parco naturale aperto al pubblico. E ora?