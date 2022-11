Superare la separazione dall’uomo che si ama non è mai semplice. Se poi l’uomo in questione decide di sposare la tua sorellastra, un po’ di rabbia è prevedibile. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) si prenderà una vendetta nei confronti di Maja (Christina Arends)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze boicotta Maja e Florian

Constanze ha sempre saputo che nel cuore di Florian (Arne Löber) nessuno avrebbe mai potuto prendere il posto di Maja. Quando ci sono di mezzo dei sentimenti, però, la ragione passa in secondo piano…

Come sappiamo, la bella avvocatessa si è infatti sinceramente innamorata del bel guardacaccia, finendo per soffrire molto quando la loro inevitabile separazione è arrivata. Una situazione che è ovviamente peggiorata quando Florian è tornata insieme alla donna del suo cuore: Maja.

Rosa dalla gelosia, Constanze ha provato a colpire i due innamorati in modo subdolo, facendo fallire il loro sogno di realizzare un parco naturale in Baviera. Paradossalmente, però, questa mossa porterà i due protagonisti a spostare il loro progetto negli Stati Uniti e a decidere di sposarsi subito!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze ruba l’anello di Maja

Constanze a parte, la notizia delle imminenti nozze riempirà di gioia amici e parenti dei futuri sposini. Selina (Katja Rosin) in particolare sarà entusiasta, tanto da offrirsi immediatamente di organizzare un sontuoso ricevimento… e non è finita qui!

Come segno del suo enorme affetto per la figlia adottiva, la donna donerà a Maja un prezioso gioiello di famiglia: l’anello della sua bisnonna! Toccata dal gesto, la ragazza proverà subito l’anello, che si rivelerà però essere troppo piccolo per lei, tanto da rimanerle bloccato sul dito…

Alla fine un po’ di acqua e sapone risolveranno il problema, ma – complice un po’ di distrazione – la von Thalheim dimenticherà il gioiello sul lavandino, dove verrà trovato da Constanze. Ebbene, come prevedibile, quest’ultima non resisterà alla tentazione di colpire l’odiata sorellastra e ruberà il cimelio di famiglia. Purtroppo per lei, però, non ci vorrà molto prima che il furto venga smascherato…