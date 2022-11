Non ci sono dubbi sul fatto che Gerry Richter (Johannes Hut) farebbe qualunque cosa per Shirin Ceylan (Merve Çakır), ma quest’ultima si è mai approfittata della situazione? Sarà questa la domanda che la ragazza si troverà ad affrontare nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Una situazione che la porterà a dover fare una scelta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry crede che lui e Shirin siano una coppia

Fin dal loro primo incontro, Gerry non ha sognato che il momento in cui lui e Shirin sarebbero diventati una coppia. Momento che presto arriverà… almeno nella sua testa! Ma facciamo un passo indietro…

Come sappiamo, il fratello di Max (Stefan Hartmann) ha da poco vinto il prestigioso torneo di golf organizzato Fürstenhof, vincendo ben 10.000 euro! Se chiunque altro avrebbe tenuto per sé il premio, Gerry ha invece dimostrato ancora una volta di avere un gran cuore, decidendo di usare la somma per rilevare il salone di bellezza dell’hotel e darlo in gestione a Shirin.

Inutile dire che quest’ultima sarà al settimo cielo per la felicità e ringrazierà il suo benefattore abbracciandolo con trasporto. Peccato solo che Gerry – fraintendendo la situazione – non solo bacerà Shirin, ma si convincerà che lui e la sua amata siano finalmente una coppia! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max accusa Shirin di sfruttare Gerry

Presa alla sprovvista, la Ceylan si ritrarrà dal bacio cercando di non ferire i sentimenti di quel ragazzo tanto generoso quanto ingenuo. Quando però scoprirà che il suo spasimante è convinto di essere una relazione con lei, capirà che la situazione è ormai fuori controllo. E non è finita qui!

Poco dopo, infatti, Max verrà a sapere che Gerry ha rilevato il salone di bellezza del Fürstenhof per darlo in gestione a Shirin e (come prevedibile) si infurierà. Convinto che la Ceylan abbia manipolato suo fratello sfruttandone l’ingenuità, il fitness trainer lancerà dunque contro la ragazza delle accuse molto pesanti…

Il risultato? Pur sapendo che le accuse di Max sono ingiustificate, l’accaduto porterà Shirin a riflettere molto sul suo rapporto con Gerry, tanto che la ragazza deciderà di rescindere il contratto di gestione del salone di bellezza. La Ceylan rinuncerà davvero al suo sogno?