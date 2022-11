Non c’è nulla che Gerry Richter (Johannes Hut) non farebbe per Shirin Ceylan (Merve Çakır)… e lei lo sa bene! Ma quella della ragazza per il suo benefattore sarà gratitudine o qualcosa di più? Sarà questo uno dei temi centrali delle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, che porteranno ad un colpo di scena inaspettato per questi due personaggi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin innamorata di Gerry?

Fin dal loro primo incontro, Gerry ha capito che Shirin era la donna della sua vita e che sarebbe stato disposto a fare di tutto per renderla felice. Da allora sono passati dei mesi, ma la situazione non è affatto cambiata… anzi!

Per amore della Ceylan, il giovane Richter ha infatti partecipato (e vinto) un prestigioso torneo di golf, per poi donare proprio alla sua amata il primo premio: 10.000 euro! Un gesto che non ha di certo lasciato la ragazza impassibile…

Shirin è infatti rimasta così colpita dalla generosità del suo spasimante, da dare a Maja (Christina Arends) l’impressione di essersi innamorata del giovanotto. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry bacia Shirin

Mentre Shirin si ostinerà a negare a se stessa e agli altri di vedere più che un amico in Gerry, quest’ultimo dedicherà tutte le sue energie a cercare di realizzare il sogno della sua amata. E l’occasione non tarderà a presentarsi…

Tra qualche giorno il giovane Richter verrà infatti a sapere che il precedente affittuario ha lasciato libero il salone di bellezza del Fürstenhof e – con l’aiuto di Erik (Sven Waasner) – deciderà di rilevare il locale per poi darlo in gestione a Shirin.

Ebbene, quest’ultima non solo accetterà, ma sarà così entusiasta da gettarsi letteralmente tra le braccia del suo benefattore, scatenando una reazione inaspettata: sopraffatto dalla situazione, Gerry bacerà Shirin!

Questo bacio risveglierà i sentimenti della Ceylan nei confronti di Richter? Oppure la ragazza respingerà l’amico?