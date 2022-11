Non servono dei superpoteri per essere degli eroi… e Gerry Richter (Johannes Hut) ne è il caso lampante! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il simpatico fratello di Max (Stefan Hartmann) realizzerà infatti una vera e propria impresa destinata a cambiare la sua vita (e non solo)… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry rinuncia al torneo

Quando Gerry è arrivato al Fürstenhof, nessuno avrebbe mai immaginato che quel ragazzo timido e ingenuo sarebbe mai potuto diventare un giorno una star. Il fratello maggiore di Max, invece, riuscirà a sorprendere tutti…

Come sappiamo, grazie a Erik (Sven Waasner) il ragazzo ha infatti scoperto di avere un talento naturale nel golf. Talento che si è rivelato potenzialmente molto redditizio dal momento che al Fürstenhof si terrà presto un torneo con un montepremi molto ricco!

Benché non interessato al denaro per se stesso, Gerry vi ha visto un’occasione imperdibile per realizzare il grande sogno della donna che ama – Shirin Ceylan (Merve Çakır) – regalandole un salone di bellezza a Bichlheim. All’ultimo momento, però, tutto sembrerà saltare…

Quando il giovane Richter scoprirà che tra i suoi avversari al torneo ci sarà anche la star hollywoodiana Dexter Torrence (Andreas Beckett) – nota per essere imbattibile a golf – si farà infatti prendere dal panico e deciderà di rinunciare alla partecipazione. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry vince il primo premio al torneo

Inizialmente il ragazzo sembrerà irremovibile e anche Max appoggerà la sua decisione di ritirarsi. Erik e Vanessa (Jeannine Gaspár) invece vedranno nel torneo un’opportunità incredibile per l’amico e chiederanno dunque a Shirin di convincere quest’ultimo a tornare sui suoi passi.

Ebbene, non solo la Ceylan persuaderà il giovane Richter a presentarsi sul campo verde, ma riuscirà anche a fargli superare la soggezione nei confronti di Dexter Torrence. E così, ormai superate le sue paure, Gerry trionferà aggiudicandosi il primo premio del torneo di golf! Un successo che cambierà tutto…

Durante le premiazioni, infatti, il neocampione dedicherà la vittoria alla donna che ama, aggiungendo che userà i soldi della vincita per realizzare il sogno di quest’ultima. Una dimostrazione d’amore che non lascerà indifferente Shirin…