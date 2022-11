Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’attacco di ROSALIE

Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) riuscirebbe a far perdere la pazienza ad un santo… Non c’è dunque troppo da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Rosalie Engel (Natalie Alison) – che santa non è – finirà per perdere totalmente il controllo arrivando ad aggredire fisicamente la sua nemica. Un gesto che avrà gravi conseguenze… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie vuole smascherare Ariane

Quando Ariane Kalenberg ha iniziato a colpire Cornelia Holle (Deborah Müller) per separarla da Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), mai si sarebbe immaginata di dover fronteggiare una valorosa e temibile alleata della Holle: Rosalie!

A differenza di Robert e Cornelia stessa, Rosalie ha infatti subito intuito le intenzioni della dark lady e ha provato in tutti i modi a proteggere l’amica e ad aprirle gli occhi. Quest’ultima, però, sarà troppo ammaliata dagli inganni della Kalenberg per dare ascolto alle parole della Engel.

Sarà così che Rosalie capirà di dover smascherare Ariane davanti a Cornelia se vuole davvero salvare quest’ultima. Ci riuscirà?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie aggredisce Ariane

Inutile dire che l’impresa sarà tutt’altro che semplice, ma la Engel non si perderà d’animo e riuscirà persino a far abbassare la guardia per un attimo alla sua nemica, trovando così la conferma ai propri sospetti.

Più determinata che mai, la donna escogiterà dunque un piano per smascherare definitivamente la Kalenberg davanti a Cornelia. Purtroppo, però, le cose non andranno come sperato: invece che lasciar cadere la maschera, Ariane provocherà a tal punto Rosalie da portarla a perdere il controllo e gettarle addosso un bicchiere d’acqua!

Il risultato? La Kalenberg reciterà la parte della vittima e accuserà la Engel di trattarla ingiustamente spinta dalla gelosia. Una tesi che verrà sposata anche dalla Holle, che prenderà dunque le distanze dall’amica.

E non è finita qui! Ariane riuscirà infatti a sfruttare sapientemente l’accaduto non solo per riabilitarsi agli occhi di Cornelia, ma anche per avvicinarsi a Robert…