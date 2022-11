Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il passo falso di ARIANE

Con il suo fascino e la sua capacità manipolativa, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è in grado di ingannare chiunque. Qualcuno, però, riuscirà a smascherarla! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Rosalie Engel (Natalie Alison) porterà infatti la dark lady a tradirsi per la prima volta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane conquista la fiducia di Cornelia

Sono settimane che Ariane Kalenberg sta tramando alle spalle di Cornelia Holle (Deborah Müller) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), distruggendo le loro vite. Le due vittime, però, non solo non si sono rese conto di quanto stia accadendo, ma hanno addirittura scambiato la perfida dark lady per una salvatrice!

Grata ad Ariane per averla salvata dal ricovero forzato in una clinica psichiatrica, Cornelia si è infatti ricreduta sul conto della “rivale”, tanto da seguire senza esitazione i consigli di quest’ultima. E così, quando la Kalenberg la spingerà a dimostrare ai propri familiari di essere guarita flirtando con altri uomini, lei non si tirerà indietro.

Inutile dire che il comportamento inusuale della Holle lascerà di stucco i suoi cari, Werner (DirkGaluba) e Rosalie in primis! Mentre l’albergatore si lascerà irretire dalle parole rassicuranti di Ariane, la Engel non sarà però così facilmente manipolabile…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane si tradisce

Dopo aver scoperto che il tentativo di flirt di Cornelia con un ospite del Fürstenhof è stato un’idea di Ariane, Rosalie affronterà dunque quest’ultima, dicendosi certa che stia tramando qualcosa contro la sua amica.

Ebbene, inizialmente la Kalenberg negherà strenuamente di voler in alcun modo danneggiare la Holle. Di fronte alle continue provocazioni della Engel, però, la dark lady perderà per un attimo il controllo e lascerà cadere la maschera…

Sarà così che Rosalie vedrà la conferma dei suoi sospetti nei confronti di Ariane. Riuscirà a far aprire gli occhi anche a Cornelia e ai Saalfeld?