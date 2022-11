Tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Rosalie Engel (Natalie Alison) non è mai scorso buon sangue. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, tra le due donne sarà guerra aperta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie contro Ariane

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Ariane ha avuto molte vittime e, di conseguenza, si è fatta altrettanti nemici. E se in cima alla lista c’è indubbiamente Christoph (Dieter Bach), poco dopo viene Rosalie!

Come ricorderete, quest’ultima subì a lungo le conseguenze della crudeltà della Kalenberg, che la ricattò durante tutta la carriera politica della Engel, minacciando di distruggere la carriera dell’uomo che ama: Michael (Erich Altenkopf). Da qualche settimana, però, Rosalie ha un ulteriore motivo per detestare la dark lady…

Come sappiamo, Ariane sta distruggendo la vita di Cornelia (Deborah Müller) e Robert (Lorenzo Patané), nella speranza di riuscire un giorno a sposare quest’ultimo. E se i diretti interessati non sembrano aver capito chi ci possa dietro alle loro sventure, Rosalie non è altrettanto ingenua…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie vuole smascherare Ariane

Da sempre sospettosa della Kalenberg – di cui conosce fin troppo bene i metodi – la Engel intuirà infatti che è lei la responsabile del dramma che sta attraversando la sua migliore amica. Intuizione che verrà presto confermata!

Incalzata da Rosalie, Ariane finirà infatti per perdere il controllo per un istante e lascerà cadere la maschera. A quel punto la Engel avrà la certezza di averci visto giusto e da quel momento avrà un solo obiettivo: smascherare la dark lady!

Inizialmente Rosalie proverà ad aprire gli occhi a Cornelia, ma Ariane insinuerà in quest’ultima il dubbio che le accuse della Engel siano dovute alla gelosia di quest’ultima nei confronti della Kalenberg.

Il risultato? Furiosa per le spudorate bugie della sua nemica, Rosalie inizierà a lavorare ad un piano per mostrare a tutti chi è davvero Ariane e salvare Cornelia dalle grinfie di quest’ultima. Ci riuscirà?