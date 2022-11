Terra Amara: Gaffur fuori di testa, è sempre più attratto da…

Il matrimonio apparentemente felice tra Gaffur Taşkın (Bülent Polat) e la governante Saniye (Selin Yeninci) sarà sempre più in bilico nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’uomo non riuscirà infatti a sopperire la sua forte attrazione per la doppiogiochista Seher (Ebru Ünlü) e sarà ad un passo dal tradimento…

Terra Amara, news: Gaffur e le attenzioni per Seher

Come già sapete, Seher approfitterà di ogni momento di distrazione di Saniye per stare vicino a Gaffur e riempirlo di lusinghe, facendolo ad esempio sentire l’uomo migliore nella tenuta dei Yaman. A furia di ricevere complimenti, lui non saprà resistere al fascino dell’inserviente e un giorno arriverà addirittura a recarsi nella cittadina per comprarle un foulard e un paio di orecchini.

Se il primo regalo andrà a buon segno, il secondo cadrà invece per errore nelle mani di Saniye, cosa che costringerà Gaffur a far credere alla moglie che i sopracitati orecchini fossero appunto destinati a lei. Tuttavia, col trascorrere della narrazione, emergerà maggiormente la natura manipolatrice di Seher. E tutto partirà quando, attraverso una serie di macchinazioni, la donna riuscirà a far sì che Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) licenzi la bambinaia del piccolo Adnan…

Terra Amara, trame: Seher diventa la bambinaia di Adnan ma…

Eh sì: dopo che si sarà liberata della nemica, Seher farà leva su tutta la sua affabilità per ottenere il posto di bambinaia e riuscirà effettivamente nel suo intento. Tuttavia, la donna dovrà fare i conti con un imprevisto che non aveva minimamente calcolato: quando Demir Yaman (Murat Ünalmış) deciderà di punire la moglie, colpevole di aver chiesto aiuto a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), portando il piccolo Adnan via dalla tenuta per un tempo indeterminato, Seher rimarrà di fatto senza lavoro.

Una situazione, già di per sé rischiosa, che si complicherà quando la disperatissima Züleyha tenterà di togliersi la vita. Appena riuscirà a salvare la nuora con l’aiuto di un medico, Hünkar (Vahide Perçin) vorrà insabbiare ad ogni costo ciò che la Altun ha fatto per evitare i pettegolezzi del paesello. Una circostanza che innescherà i sospetti di Seher…

Terra Amara, spoiler: Gaffur sempre più attratto da Seher

Appena frugherà tra le buste della spazzatura e troverà il lenzuolo di Züleyha completamente sporco di sangue, Seher vorrà indagare a fondo sulla questione e penserà bene di tentare di sedurre Gaffur per carpirgli quante più informazioni disponibili. In tale circostanza, sarà dunque abbastanza chiaro che il capomastro ha ormai completamente perso la testa per la “bambinaia”, che invece sembrerà più interessata al ruolo di prestigio che l’uomo potrebbe ipoteticamente offrirle qualora ripudiasse Saniye.

Fino a dove si spingerà quindi Seher per portare avanti le sue manovre? Per adesso, vi consigliamo di fare attenzione a Saniye che, a dispetto della simpatia iniziale mostrata verso la nuova collega, comincerà a non sopportare più alcuni suoi atteggiamenti… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.