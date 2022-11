Terra Amara anticipazioni: Müjgan, matrimonio con Yilmaz vietato dalla madre. Ma lei…

Non ci sarà pace per la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La donna non riceverà infatti dalla madre Sevil (Mihriban Er) il benestare per sposare il suo Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Una circostanza che innescherà delle vere e proprie situazioni pericolose…

Terra Amara, news: Sevil arriva a Cukurova

La storyline inizierà a delinearsi nel momento in cui Sevil arriverà a Cukurova. Messa al corrente dal marito Behzat (Engin Yüksel) della precedente reclusione in carcere di Yilmaz con l’accusa di omicidio, l’ultima arrivata farà fin da subito sapere a Müjgan di non essere per niente d’accordo con il suo fidanzamento con Akkaya.

Da un lato la dottoressa sarà abbastanza certa della natura dei suoi sentimenti e non si lascerà scoraggiare dalle critiche materne, dall’altro il destino farà sì che Yilmaz si presenti a sorpresa a casa sua, facendo tra l’altro una buona impressione a Sevil, che a quel punto sembrerà più non volersi opporre al rapporto tra i due innamorati. L’imprevisto non tarderà però ad arrivare…

Terra Amara, trame: Sevil assiste a una sparatoria tra Yilmaz e Demir

La situazione degenererà quando Yilmaz scoprirà che il nemico Demir Yaman (Murat Ünalmış) ha probabilmente organizzato un attentato, per fortuna non andato a buon segno, contro il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) in cui è rimasta coinvolta anche Hünkar (Vahide Perçin). In preda alla collera, Akkaya si presenterà quindi alla tenuta dei Yaman e comincerà a sparare all’impazzata, con Demir che darà seguito allo scontro a fuoco che diventerà sempre più pericoloso.

In quel momento, anche Sevil sarà alla tenuta, poiché sarà andata a trovare l’amica di vecchia data Şermin (Sibel Taşçıoğlu), e resterà esterrefatta dal lato pericoloso e oscuro del genero. Una scena che le farà comprendere che Yilmaz non è l’uomo adatto per stare al fianco della sua Müjgan, esattamente come Behzat le aveva già fatto capire…

Terra Amara, spoiler: Sevil vieta il matrimonio tra Müjgan e Yilmaz ma…

E così, in una successiva serata, Sevil si porrà a muso duro contro Yilmaz quando lui le chiederà ufficialmente la mano di Müjgan, affermando che non può accettare di fare sposare la figlia con un uomo violento e pericoloso. A sorpresa, però, Mujgan andrà contro le volontà della madre ed asserirà che sposerà Yilmaz lo stesso, con o senza il suo permesso, perché lo ama profondamente.

Tra le due donne si verrà quindi a creare uno scontro piuttosto acceso, al termine del quale Sevil non ritornerà sui suoi passi e comunicherà all’erede che può smetterla di contare su di lei. Pur con la morte nel cuore, Müjgan andrà quindi dritta per la sua strada e, già dal giorno successivo, organizzerà il suo fidanzamento ufficiale con Yilmaz. Un fidanzamento, ve lo diciamo fin da ora, che si trasformerà in un potenziale bagno di sangue. Presto vi sveleremo il perché… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.