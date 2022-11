Un controverso piano della domestica Seher (Ebru Ünlü) andrà clamorosamente in porto nelle prossime puntate italiane di Terra Amara: oltre a non farsi alcuno scrupolo nell’insinuarsi nel matrimonio tra Gaffur Taşkın (Bülent Polat) e Saniye (Selin Yeninci), la giovane dipendente dei Yaman riuscirà a far licenziare anche Mihmet, la bambinaia del piccolo Adnan. Per quale motivo? Molto semplice: per prendere il suo posto…

Terra Amara, news: Seher fa licenziare Mihmet

Già sapete che Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) prenderà la decisione di licenziare Mihmet nel momento in cui troverà Adnan da solo e in lacrime nella sua stanza. Dato che ignorerà completamente che la sottoposta si è allontanata per comprare una pomata (contando sulla promessa di Seher di prendersi cura del neonato durante la sua assenza), la nostra protagonista non si fiderà più di Mihmet e la licenzierà in tronco (pur dandole una bella liquidazione per i suoi servizi).

Il licenziamento sarà dunque innescato dalle malefatte di Seher, che già nei giorni precedenti aveva buttato la pappa del bambino per far ricadere la colpa sulla povera Mihmet; la stessa Seher aveva poi nascosto un flacone di pomata per spingere Mihmet a lasciare la tenuta per comprarne un altro, favorendo così la perdita del lavoro!

Terra Amara, trame: Züleyha ha bisogno di un’altra bambinaia?

Occhio dunque ai successivi passaggi della storia perché, in seguito al licenziamento di Mihmet, sarà sempre più chiaro il motivo per cui Seher si è comportata in un modo così sleale nei confronti della bambinaia. Col trascorrere delle ore, Züleyha non riuscirà a farsi carico di tutte le esigenze del figlioletto, motivo per il quale il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) le farà presente che forse ha bisogno di un’altra persona che sostituisca Mihmet.

A quel punto, la Altun penserà dunque di offrire il lavoro a Seher. Una proposta che, inizialmente, non piacerà affatto a Demir, poiché riterrà la donna poco istruita. Tuttavia, alla fine Züleyha farà prevalere il suo pensiero ed avrà dal consorte il necessario benestare per procedere con la “nuova” assunzione…

Terra Amara, spoiler: Seher è la nuova bambinaia di Adnan!

Appena Züleyha le proporrà di diventare la nuova bambinaia di Adnan, Seher accetterà infatti l’incarico senza alcun tipo di riserva ed avrà fin da subito dei benefici: dato il suo nuovo ruolo, ad esempio, la donna dovrà curare maggiormente la sua persona e riceverà dei vestiti più “eleganti”. Tra le altre cose, Seher non dovrà nemmeno più sgobbare in cucina, sottostando agli ordini della dispotica Saniye.

La macchinazione di Seher, partendo da questi presupposti, sembrerà dunque riuscire in pieno, visto che anche Gaffur non sarà del tutto indenne al suo fascino… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.