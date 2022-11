Non ci sarà soltanto Gaffur Taşkın (Bülent Polat) nel mirino della losca Seher (Ebru Ünlü). Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la giovane domestica concentrerà le sue attenzioni anche su Mihmet, la tata del piccolo Adnan. Ma per quale motivo? Cerchiamo di capirlo insieme…

Terra Amara, news: Seher e il rapporto con Gaffur

Seher cercherà dapprima ogni pretesto per avvicinarsi a Gaffur, il quale ad un certo punto sembrerà non resistere al suo fascino, nonostante il matrimonio apparentemente felice con Saniye (Selin Yeninci), e la riempirà di attenzioni e di regali.

Tuttavia, appena Hünkar Yaman (Vahide Perçin) deciderà di far tornare Fadik (Polen Emre) a lavorare alla villa, Seher avrà paura di essere facilmente rimpiazzata, visto che era stata assunta per prendere il suo posto quando la ragazza aveva sparso in giro dei pettegolezzi su una relazione, in realtà inesistente, tra Gülten (Selin Genç) e Sabahattin (Turgay Aydın). Proprio per questo, la ragazza concentrerà le sue attenzioni su Mihmet…

Terra Amara, trame: Seher fa dei dispetti a Mihmet

Come prima cosa, Seher un giorno butterà nel lavandino la restante pappa preconfezionata del piccolo Adnan, costringendo Mihmet a scusarsi con Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), che non si capaciterà di come la sua sottoposta si sia dimenticata di comprare gli alimenti per il neonato.

Il peggio arriverà però in seguito, ossia quando la domestica nasconderà una pomata per curare un’irritazione di Adnan, spingendo poi Mihmet a recarsi in città per acquistarla e promettendole che sarà lei a badare al piccolino durante l’assenza. Neanche a dirlo, Seher non rispetterà la parola data e Züleyha andrà su tutte le furie quando, appena ritornerà a casa, si accorgerà che il figlioletto è stato lasciato da solo e per di più senza che la pomata gli sia stata applicata. Partendo da questi presupposti, il licenziamento della bambinaia sarà dietro l’angolo…

Terra Amara, spoiler: Züleyha licenzia la bambinaia!

Eh sì: la Altun non sarà più disposta ad avere Mihmet alle sue dipendenze e le farà sapere che può fare le valigie per tornare a casa sua. Ovviamente, la donna tenterà di difendersi, ma Seher negherà di averle promesso che si sarebbe presa cura di Adnan durante la sua breve assenza.

Insomma, la domestica farà cadere la bambinaia in un vero e propri inganno, ma per quale motivo? Avrà forse deciso di entrare nelle grazie di Züleyha per iniziare a badare ad Adnan ed assicurarsi il posto a villa Yaman… oppure ci sarà sotto dell'altro?