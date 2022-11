Tutto per mio figlio, film tv su Rai 1. Cast, trama, anticipazioni, quando va in onda

Lunedì 7 novembre, in prima serata su Rai 1, va in onda Tutto per mio figlio, un film-tv tratto da una storia vera che vede protagonista Giuseppe Zeno nei panni di Raffaele Acampora, un coraggioso allevatore campano che si oppone con fermezza e determinazione agli abusi della camorra, mettendo a rischio la sua vita e quella della sua famiglia!

Ambientata in Campania nell’anno 1996, la storia racconta la vita di una famiglia come tante, composta dal capofamiglia Raffaele, da sua moglie Anna e dai loro quattro figli tra cui il primogenito Peppino, un ragazzo di quattordici anni che desidera cambiare la propria vita. Ma non è facile farlo quando vivi in una terra in cui sono le organizzazioni criminali a dettare legge.

Tutto per mio figlio, su Rai 1 lunedì 7 novembre

Raffaele è un allevatore, mestiere che ha ereditato da suo padre: un lavoro molto faticoso, per il quale tutti i giorni il nostro protagonista si sveglia quando fuori è ancora buio per andare ai mercati a vendere i suoi animali. Nonostante la fatica, Raffaele vive la sua vita con molta dignità ma, anche in realtà umili come la sua, si intrecciano gli interessi della camorra. Infatti, sia lui che i suoi colleghi sono vittime del racket criminale, che impone loro di pagare il pizzo e di subire vessazioni di ogni tipo. Tutto ciò fino a quando, un giorno, Raffaele decide di ribellarsi: l’uomo fonda un sindacato e convince tutti i lavoratori a iscriversi.

Malgrado il grande rischio a cui si espone e i timori della moglie, Raffaele è deciso a fermare la camorra: inizia a collaborare con la magistratura, denuncia, fa i nomi dei suoi aguzzini. La malavita prova a fermarlo prima comprando il suo silenzio, poi con minacce e intimidazioni. Ma Raffaele non si ferma, determinato com’è a cambiare la triste realtà in cui vive. Il suo coraggio, però, gli costerà caro: Raffaele viene assassinato dal braccio oscuro della camorra.

Tutto per mio figlio, il cast (con Giuseppe Zeno e Tosca D’Aquino)

Nel cast del film tv, scritto e diretto da Umberto Marino e coprodotto da Leone Compagnia Cinematografia e Rai Fiction, troviamo alla guida Giuseppe Zeno, affiancato da Antonia Truppo (Anna, la moglie di Giuseppe), Giuseppe Pirozzi (Peppino, primogenito di Raffaele ed Anna), Tosca D’Aquino (Carla, la moglie del boss della camorra), Fabio De Caro (il camorrista Maturo), Bruno Torrisi (l’Ispettore Basile), Nello Mascia (il padre di Raffaele) e tantissimi altri.

Tutto per mio figlio è la straordinaria storia di un uomo comune, un lavoratore, un padre di famiglia che decide con grande coraggio e senso di giustizia di non chinare il capo di fronte ai soprusi della malavita.