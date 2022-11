Un Altro Domani anticipazioni: Angel non ne può più di Alicia ma…

Col tempo, i telespettatori di Un Altro Domani l’hanno sicuramente capito: non ci si può fidare di Alicia Utanares (Elena Gallardo). Nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica, la pazzia della ragazza sarà sempre più al centro della scena, ma Angel Godoy (Ivan Lapadula) non sarà disposto a continuare a piegarsi ai suoi innumerevoli ricatti. Motivo per cui deciderà di reagire, anche se all’inizio non avrà i risultati sperati…

Un Altro Domani, news: Alicia crea un problema sul lavoro ad Angel

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi in precedenza, la situazione si inasprirà ulteriormente quando Ines Acevedo (Barbara Oteiza) suggerirà al giovane amante Angel un modo per far licenziare Alicia dal marito Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia). Anche se sarà riluttante all’idea di procedere in tale maniera, il Godoy sottrarrà dunque dai documenti della Utanares una cartella di Ventura con importantissime informazioni, innescando il suo immediato licenziamento.

Alicia riuscirà però a farsi riassumere con l’aiuto di Ines poiché minaccerà di rivelare a Ventura la tresca che intrattiene con Angel; inoltre, per vendicarsi, la ragazza procurerà un grosso di problema di lavoro ad Angel, dato che farà credere al Velez de Guevara che ha cercato di prevaricarlo in un importante affare.

Un Altro Domani, spoiler: Ventura fa un regalo a Angel

Occhio quindi all’ennesimo colpo di scena: quando tutto sembrerà perduto, perché il cliente non avrà avuto apparentemente più rapporti con la tabaccheria Velez de Guevara, Angel scoprirà dallo stesso Ventura che, grazie alla sua mediazione, hanno avuto la possibilità di un ulteriore colloquio. Dato che non avrà mosso un dito per ottenere un altro appuntamento, il Godoy resterà sorpreso dall’affermazione di Ventura soprattutto quando gli regalerà come ricompensa un biglietto in grado di consentire a lui e ad Alicia di prendere parte ad una crociera.

Ovviamente, nel giro di qualche secondo, Angel capirà immediatamente che dietro tutto quanto c’è Alicia e non esiterà ad affrontarla. Anche se, così facendo, andrà incontro all’ennesima minaccia…

Un Altro Domani, trame: continuano le minacce di Alicia ma…

Eh sì: in un teso faccia a faccia, che avverrà nel bel mezzo della piazza principale di Rio Muni, Alicia ammetterà con una folle calma ad Angel di aver mosso le sue fila per ottenere un nuovo appuntamento dal cliente e far ricadere il merito su di lui. Come ricompensa, al fine di non rivelare a Ventura il suo coinvolgimento, la Utanares ordinerà quindi al Godoy di accompagnarla nel capanno dove è solito intrattenersi con Ines per poter stare finalmente da soli.

Angel non si piegherà però a tale ricatto e dirà ad Alicia che non intende più sottostare alle sue riprovevoli macchinazioni. Parole che faranno arrabbiare ancora di più la psicopatica della colonia…