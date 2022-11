Un Altro Domani: ecco perché Ines ha assunto Linda! | Anticipazioni

Le prossime puntate italiane di Un Altro Domani verranno contraddistinte da una piccola novità: a causa dell’ennesimo colpo gobbo da parte di Alicia Utanares (Elena Gallardo), Ines Acevedo (Barbara Oteiza) si ritroverà infatti senza nessuno che la aiuti in libreria, motivo per il quale deciderà di assumere la pettegola Linda Grisel (Esperanza Guardado); tale gesto avrà però un secondo fine…

Un Altro Domani, news: Alicia tende un tranello a Ines

Già sapete che Alicia farà sapere a Ines che non intende più lavorare per lei perché ha trovato un nuovo misterioso impiego. Inizialmente, la Acevedo reagirà con gioia a tale notizia, visto che stava cercando il modo giusto per allontanare la “pazzoide” da lei e dal giovane amante Angel Godoy (Ivan Lapadula), ma poi cambierà drasticamente idea appena scoprirà che in realtà la “nemica” è stata assunta come traduttrice di inglese e francese dal marito Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia).

Neanche a dirlo, Ines tenterà di convincere Ventura che Alicia non è la persona che fa al caso suo ma purtroppo non riuscirà nel suo intento; al tempo stesso, sarà invece abbastanza chiaro che la Utanares si è fatta assumere dal Velez de Guevara per stare più vicina a Angel, da cui è ossessionata!

Un Altro Domani, trame: Ines assume Linda

In questa atmosfera, decisamente intricata, Ines dovrà fare i conti anche con la mole di lavoro in libreria, che diventerà decisamente più faticosa ora che non potrà contare sull’aiuto di Alicia (sempre ineccepibile dal punto di vista lavorativo, nonostante la sua evidente pazzia).

Proprio per questo Ines chiederà a Linda di prendere il posto della Utanares, dandole una settimana di prova per capire se possa davvero svolgere al meglio le mansioni alle quali è chiamata. Sin dal primo giorno Linda darà l’impressione di non essere adatta al lavoro, visto che riuscirà persino a far scappare un cliente con i suoi consigli strampalati sui libri da leggere; eppure Acevedo non se la prenderà mai con la Grisel… ma per quale motivo?

Un Altro Domani, spoiler: Ines ha assunto Linda per spiare Alicia!

La risposta non tarderà ad arrivare: basterà osservare a fondo l’atteggiamento di Ines, la quale non perderà occasione per chiedere a Linda delle informazioni su Alicia contando sul legame d’amicizia che intrattiene con lei. Insomma, sarà più che lampante che la Acevedo ha voluto avere la Grisel al suo fianco solo per tenere sott’occhio la Utanares ed arginare sue eventuali rappresaglie. Una faccenda decisamente spinosa che, ad un certo punto, culminerà in una vera e propria tragedia…