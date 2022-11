Prima o poi le bugie di Maria Naranjo (Kenai White) dovevano venire a galla. Tra qualche settimana, a Un Altro Domani, il giovane Erik Noguera (Alex Mola) scoprirà infatti che è lei a nascondersi dietro l’account dell’affascinante Dani. Una svolta che farà temere il peggio alla figlia di Elena Prieto (Aida de la Cruz), dato che metterà a serio repentaglio la sua amicizia con Cloe (Gloria Ortega).

Un Altro Domani, news: Cloe lascia Erik

Le basi per la nascita di questa storyline si svilupperanno nel momento in cui, dopo aver ripreso a messaggiare con “lui”, Cloe capirà di essere innamorata di Dani, ragione per la quale romperà il suo fidanzamento con Erik, asserendo che le loro vite sono troppo diverse per incastrarsi ma garantendogli che potrà sempre contare su di lei come amica.

Anche se soffrirà terribilmente per la decisione presa da Cloe, Erik cercherà dunque di adattarsi alla nuova situazione, ma dovrà fare i conti con il fatto che a Robledillo, in quanto paese piccolissimo, tutti quanti scopriranno poche ore dopo che è stato lasciato. Tuttavia, il vero imprevisto avverrà quando, essendoci passato per primo, Ribero (Mario Garcia) vorrà dare il suo supporto a Erik…

Un Altro Domani, trame: Ribero parla a Erik di Dani

Eh sì: nel bel mezzo del dialogo, Ribero si lascerà sfuggire che Cloe messaggia ormai da mesi sul web con Dani, lasciandogli intendere che lo ha lasciato perché prova dei sentimenti per l’amico virtuale che non ha mai incontrato di persona. Una notizia del tutto inaspettata che metterà immediatamente sull’avviso Erik: il ragazzo si precipiterà infatti sui social per scoprire chi sia il suo rivale.

Nella confusione più generale, dato che non capirà perché Cloe lo ha lasciato per uno che non ha mai conosciuto davvero, Erik penserà quindi di andare da Maria in cerca di un consiglio, confidando ovviamente nel fatto che la sua ormai ex le avrà senz’altro parlato di Dani. Agendo in tale modo, andrà incontro ad un’amara sorpresa…

Un Altro Domani, spoiler: Erik scopre che Maria è “Dani”

Proprio mentre si starà confrontando con Maria, il cellulare della ragazza squillerà, cosa che darà modo a Erik di vedere che la Naranjo è loggata con l’account di Dani. Il giovane Noguera impiegherà dunque pochissimi secondi a unire tutti i tasselli del puzzle, dato che comprenderà immediatamente che Maria si sta spacciando per Dani prendendo in giro Cloe.

Una consapevolezza che sconvolgerà completamente Erik, il quale troncherà la conversazione con Maria senza darle modo di spiegarsi. Da quell’istante in poi, la ragazza temerà quindi che il conoscente racconti tutta la verità a Cloe… Ma succederà davvero?