Un Altro Domani anticipazioni: Linda fa andare Carmen in tilt, ecco perché

Una chiacchiera di troppo di Linda Grisel (Esperanza Guardado) innescherà la gelosia di Carmen Villanueva (Amparo Pinero) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Un pettegolezzo che la porterà ad avere paura di perdere per sempre il suo amato Kiros Nsue (Ivan Mendes)…

Un Altro Domani, news: Carmen vuole fuggire con Kiros ma…

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui, dopo essere stata lasciata all’improvviso da Victor Velez de Guevara (Jon Lopez), Carmen chiederà a Kiros di fuggire insieme a lei dalla Guinea. Dati i messaggi intimidatori che starà ricevendo in quei giorni da parte di un uomo misterioso che lo avrà visto in fabbrica mentre faceva l’amore con la Villanueva, l’operaio africano risponderà negativamente alla richiesta della sua amata, asserendo che ha bisogno di un po’ di tempo per pensare meglio al loro futuro.

Da un lato Carmen si sentirà ferita dalle parole di Kiros e cercherà di allontanarsi da lui; dall’altro la situazione volgerà ad un apparente punto di svolta nel momento in cui Mabalè (Borè Buika) confesserà allo stesso Kiros che è stato lui a mandargli i messaggi pieni zeppi di minacce, per convincerlo a troncare il suo rapporto con la Villanueva e non rischiare più la vita.

Un Altro Domani, trame: Kiros cerca di riavvicinarsi a Carmen ma…

Appena Mabalè gli giurerà che non ostacolerà più la sua relazione, precisando di essersi pentito per avergli messo i bastoni tra le ruote e che da quel momento potrà contare sulla sua protezione incondizionata, Kiros cercherà immediatamente di chiarire i contrasti con Carmen, ma in quella precisa occasione la nostra protagonista si rifiuterà di ascoltarlo poiché sarà ancora troppo amareggiata.

In tal senso, bisognerà fare attenzione a ciò che accadrà in una festa organizzata da Mabalè e dagli altri africani nella piazza centrale di Rio Muni. In quella precisa occasione, Linda non potrà fare a meno di notare il forte legame tra Kiros e la domestica Enoa (Edith Martinez Val) e farà una constatazione con Carmen…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen gelosa di Kiros e Enoa!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Linda sosterrà con certezza che, dal suo punto di vista, Enoa è innamorata di Kiros e preciserà che, prima o poi, i due troveranno il coraggio di fare chiarezza sui loro sentimenti per mettersi insieme. Un pettegolezzo che innescherà immediatamente la gelosia della Villanueva, dato che qualche giorno prima Enoa le aveva lasciato intendere che qualcuno le piacesse.

Tutto ciò, dunque, preoccuperà Carmen, dato anche il recente rifiuto di Kiros di fuggire insieme a lei. Resta da capire se si creeranno i presupposti per la nascita di un nuovo triangolo nella telenovela iberica o se la trama prenderà un’altra direzione…