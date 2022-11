Un Altro Domani anticipazioni: Mabalè fa una confessione a Kiros, colpo di scena!

Una confessione di Mabalè (Borè Buika) rappresenterà una vera e propria svolta fondamentale nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. L’operaio confesserà infatti una scomoda verità a Kiros Nsue (Ivan Mendes) che rappresenterà un nuovo inizio per il loro legame d’amicizia…

Un Altro Domani, news: chi ha visto Carmen e Kiros fare l’amore?

Se leggete i nostri post, sapete sicuramente già che la storyline partirà quando Kiros farà per la prima volta l’amore con Carmen Villanueva (Amparo Pinero) all’interno della fabbrica. Il giorno successivo a tale avvenimento, che renderà felici entrambi i ragazzi, la serenità della coppietta verrà fortemente compromessa da Mabalè, che confesserà a Kiros che un imprecisato operaio l’ha visto in atteggiamenti intimi con la figlia del capo Francisco (Sebastian Haro).

Da un lato Mabalè si rifiuterà di dire a Kiros il nome del collega che ha scoperto tutto quanto, asserendo che gli ha promesso che non ne parlerà con nessuno; dall’altro la faccenda sembrerà complicarsi ulteriormente quando lo stesso Kiros riceverà dei messaggi intimidatori dai quali sarà chiaro che l’operaio non è disposto a tacere a lungo sul fatto che ama una “signorina bianca”. Tali minacce faranno sprofondare Kiros in uno stato di ansia totale, motivo per cui andrà incontro ad un grosso rischio…

Un Altro Domani, trame: Kiros rischia di essere licenziato da Patricia!

Eh sì: nel bel mezzo di una giornata lavorativa come tante altre, Kiros perderà infatti le staffe con un suo collega e la rissa, nella stessa fabbrica, sarà assicurata. Ovviamente, appena si renderà conto di quello che starà succedendo, la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) non se ne starà con le mani in mano e, dopo aver rimproverato Kiros per il suo scarso rendimento degli ultimi tempi, tenterà di licenziarlo nel momento in cui le mancherà di rispetto. Anche in questo caso a riportare la calma penserà Mabalè, il quale farà in modo che Patricia possa dare un’altra chance a Kiros.

Ciò farà dunque da preludio ad un confronto inaspettato tra i due amici, che avverrà quando Mabalè restituirà a Kiros i soldi che quest’ultimo gli aveva dato per capire se l’operaio “spione” avesse parlato a qualcun altro della sua relazione con Carmen…

Un Altro Domani, spoiler: Mabalè confessa a Kiros di avere scritto i foglietti intimidatori

Possiamo infatti anticiparvi che Mabalè non riuscirà più a mentire a Kiros e gli confesserà di avere scritto lui i biglietti intimidatori, dopo averlo visto insieme a Carmen, prima che la faccenda degenerasse e il giovane si esponesse ad altri eventuali pericoli. Un’azione avventata da parte di Mabalè, che sperava che Kiros si allontanasse dalla Villanueva e non rischiasse più la propria vita, come invece è capitato al padre (sparito misteriosamente dopo aver intrecciato una relazione con una donna bianca).

Un confronto chiarificatore che si concluderà quando Kiros sottolineerà di avere paura ma di non poter fare nulla per allontanarsi da Carmen, visto che è il suo destino e la donna che amerà per sempre. Sentita la sua versione, Mabalè chiederà infatti perdono a Kiros e, attraverso una stretta di mano, gli giurerà che da quell’istante farà di tutto per proteggerlo e non metterà più i bastoni tra le ruote alla sua relazione con Carmen. Ma tutto ciò basterà?