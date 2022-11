Nel momento in cui Erik Noguera (Alex Mola) scoprirà che è “Dani”, il ragazzo che messaggia per mesi con Cloe (Gloria Ortega), la giovane Maria Naranjo (Kenai White) si troverà a dover risolvere un grosso problema per paura che il ragazzo racconti tutta la verità all’amica. Ciò la costringerà a rischiare, come accadrà appunto nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani…

Un Altro Domani, news: Cloe rompe con Erik e…

La trama si aprirà quando Cloe riprenderà a messaggiare con Dani, poiché ancora inconsapevole del fatto che dietro l’account dell’attraente ragazzo si stia nascondendo in realtà Maria. A quel punto, Cloe riscoprirà tutti i sentimenti, in realtà mai sopiti, provati per l’amico virtuale e metterà fine alla sua relazione con Erik. Quest’ultimo resterà quindi di sasso appena scoprirà per caso da Ribero (Maria Garcia) dell’esistenza di Dani ed andrà dalla Naranjo in cerca di un consiglio.

Agendo in tale maniera, Erik andrà dunque incontro ad un’amara sorpresa, visto che troverà il cellulare di Maria aperto sulla pagina social di Dani e non farà fatica a capire la “presa in giro” ai danni di Cloe portata avanti dalla figlia di Elena Prieto (Aida de la Cruz). Una consapevolezza che lo porterà ad allontanarsi senza chiedere alcuna spiegazione alla Naranjo…

Un Altro Domani, trame: Julia consiglia a Maria di essere sincera con Erik

Tutto questo a quali risvolti porterà? In preda alla tensione e temendo che Erik decida di rivelare la verità a Cloe, Maria non saprà come affrontare la situazione venutasi a creare e cercherà rifugio da Julia Maria Infante (Laura Ledesma) appena quest’ultima tornerà da un periodo di vacanza.

Visto che Maria non se la sentirà ancora di raccontare né ad Elena e né a Cloe di essere un ragazzo trans, Julia consiglierà quindi al suo interlocutore di raccontare tutto quanto almeno a Erik, confidando nel fatto che il giovane nipote di Tirso (Oliver Ruano) manterrà il riserbo su tutta la questione. Nonostante tutte le paure del caso, Naranjo accoglierà il consiglio della Infante e si preparerà a confrontarsi con il Noguera…

Un Altro Domani, spoiler: Maria racconta a Erik di essere Dani, un ragazzo trans

Esattamente come Julia aveva previsto, Erik sarà comprensivo con “Maria” e, dopo aver appreso per quale motivo lei abbia voluto messaggiare per mesi con Cloe fingendo di essere un altro, lo inviterà a sincerarsi quanto prima con Elena, ossia l’unica persona che non giudicherà mai il suo vero modo di essere. Tra le altre cose, Noguera rassicurerà Naranjo, dicendogli che non ha alcuna intenzione di fare outing nei suoi riguardi. È certo però che il segreto di Maria / Dani sarà sempre più difficile da mantenere…