Un posto al sole: una notizia imprevista e il ritorno di Manlio, cosa succede

Nelle attuali puntate di Un posto al sole, Niko Poggi (Luca Turco) ancora non riesce del tutto a riprendersi dai tragici avvenimenti che hanno portato alla morte di Susanna Picardi (Agnese Lorenzini).

Il ragazzo, che comunque si è fatto forza per amore di suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone), si è anche trovato coinvolto nelle trame riguardanti le gemelle Cirillo, tra Manuela (Gina Amarante) ancora innamorata di lui e Micaela che rischia di diventare (e non è detto che non lo diventi sul serio…) la sua nuova “scomoda vicina” a Palazzo Palladini.

Spoiler Un posto al sole: Manlio Picardi torna in scena

Ma, come si sa, le disgrazie non vengono mai da sole e una pesante tegola rischia di abbattersi sulla testa del giovane Poggi: come avrete notato, le anticipazioni della prossima settimana parlano di “una notizia imprevista che sta per abbattersi come un ciclone su Niko e su tutti coloro che hanno voluto bene a Susanna“.

Di cosa si tratta? Sicuramente è una novità che avrà un effetto dirompente e sconvolgente su tanti personaggi della soap partenopea di Rai 3 e che porterà a sorpresa al ritorno in onda di un personaggio che – con la dipartita di Susanna – sembrava non avere più nessun motivo di riapparire…

Ebbene sì, parliamo di Manlio (Paolo Maria Scalondro), il padre della defunta. Perché si rifarà vivo? Ovviamente un motivo c’è e chissà che non provochi una nuova crisi nel povero Niko…