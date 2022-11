Un posto al sole: Mariella contro le gemelle, sarà guerra?

Come si è ampiamente capito dalle puntate di Un posto al sole andate in onda nei giorni scorsi, nella soap partenopea di Rai 3 è all’orizzonte un ciclo di episodi più che mai all’insegna del dramma. Ma a fare da giusto contraltare alle storie più tese arriva una trama più leggera e all’insegna del divertimento.

Sicuramente avrete notato che l’arrivo di Manuela e Micaela (Gina Amarante) nell’appartamento di proprietà di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) ha fatto sì che il povero Samuel (Samuele Cavallo) diventasse lo “schiavetto” delle due gemelle e il loro “frigorifero d’emergenza”. Ma questa nuova situazione non ha fatto per nulla piacere alla fidanzata di Samuel, ovvero Speranza (Maria Sole Di Maio)…

Mariella combatte contro le gemelle ma pensa anche agli amori di Sasà

Eh sì, la Altieri junior non ha gradito più di tanto la sudditanza del suo boyfriend nei confronti delle Cirillo e ora tale insofferenza si trasformerà in una vera e propria battaglia che a breve coinvolgerà anche… qualcun altro! E non è difficile immaginare chi…

Entrando nei dettagli, le anticipazioni indicano che, nonostante un tentativo in extremis di Samuel per riportare la pace, tra Speranza e le gemelle esploderà la tensione e subito ci sarà una vera e propria escalation all’interno del Palazzo, anche perché zia Mariella (Antonella Prisco) – che peraltro ha ancora un po’ il dente avvelenato verso Serena (Miriam Candurro) – vorrà proteggere sua nipote e così si troverà a fronteggiare Micaela.

Come continuerà la divertente vicenda? Vi anticipiamo che Mariella continuerà per diverso tempo con i suoi “venti di guerra” verso Manuela e Micaela, ma presto si interesserà anche agli amori virtuali di Sasà (Cosimo Alberti)… e chissà che ciò non la conduca ad una grande sorpresa!