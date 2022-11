Una Vita, anticipazioni finale: Leonor torna ad Acacias, mentre Bellita…

Nel corso dell’ultima puntata di Una Vita, in onda su Canale 5 sabato 12 novembre 2022, i telespettatori italiani avranno anche modo di rivedere Leonor Hidalgo (Alba Brunet). La ragazza tornerà infatti ad Acacias e comunicherà alla madre Rosina (Sandra Marchena) una notizia che la renderà estremamente felice…

Una Vita, spoiler: il ritorno di Leonor!

Tutto partirà quando Leonor si presenterà a sorpresa nel quartiere contando sulla complicità dell’amica Casilda Escolano (Marita Zafra). Oltre a svelare a Rosina di essere l’autrice anonima di un libro di successo, che sta vendendo diverse copie in tutto il mondo, la Hidalgo farà sapere alla madre di aver nuovamente messo piede ad Acacias perché intende trasferirsi definitivamente lì insieme al marito Inigo e alle sue tre gemelle (che non compariranno però in video, visto che saranno ancora in viaggio).

Una vera e propria novità che riempirà di gioia Rosina, la quale – come già sapete – accetterà insieme al marito Liberto (Jorge Pobes) di diventare la socia di Armando (Antonio Lozano), Susana (Amparo Fernandez) e Casilda, diventata ricca dopo aver vinto alla lotteria, in un progetto per distribuire aceto all’estero. Un finale più che felice per il clan dei Rubio. In ogni caso, non saranno soltanto loro a festeggiare nell’ultimissimo episodio…

Una Vita, news: medaglia al valore artistico per Bellita

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che anche Bellita del Campo (Maria Gracia) potrà festeggiare, visto che riceverà una medaglia al valore artistico per la sua attività di cantante. Un’onorificenza che verrà accolta a dovere dal marito Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e da tutti gli abitanti del quartiere, che si fermeranno nella via centrale di calle Acacias per sentire la sua nuova canzone, che traghetterà idealmente i telespettatori in una nuova epoca (di cui vi parleremo tra pochissimi giorni).

Un epilogo decisamente ben scritto per la telenovela iberica, che però non mancherà di riservare ancora una “diabolica” sorpresa…