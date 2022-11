Uomini e donne anticipazioni: Armando, nuove conoscenze

In questa stagione di Uomini e donne abbiamo assistito a un ritorno sotto i riflettori di Armando Incarnato: l’uomo è impegnato, soprattutto ultimamente, a commentare le peripezie amorose di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i quali, come anticipatovi nei precedenti post, hanno deciso di abbandonare insieme la trasmissione del Biscione.

Riguardo Armando, a breve tornerà a far parlare di sé: il parrucchiere partenopeo inizierà la conoscenza con una nuova dama, ma la cosa sembrerà dar fastidio in particolare a una corteggiatrice del parterre femminile.

Trono over Uomini e donne: news su Armando Incarnato

Si tratta di Cristina Tenuta, la quarantatreenne romana ma con origini calabresi che fin dal suo arrivo in trasmissione ha sempre manifestato un debole nei confronti dell’Incarnato. Purtroppo però il rapporto tra i due, benché iniziato con i migliori auspici, si è man mano deteriorato.

Stando alle anticipazioni che circolano in questi giorni, Armando sembrerà essere indifferente di fronte alle rimostranze di Cristina, che tuttavia cercherà in tutti i modi di riacquistare la fiducia dello storico corteggiatore campano. Ci riuscirà? Per scoprirlo, appuntamento dal lunedì al venerdì su Canale 5 per le nuove puntate di Uomini e Donne.