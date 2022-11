Uomini e donne anticipazioni: Federico e Carola, scatta il bacio

Le recenti puntate di Uomini e Donne sono state caratterizzate da numerosi colpi di scena che hanno destabilizzato non poco gli equilibri del salottino più famoso d’Italia. Oltre all’attesissimo lieto fine tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, abbiamo assistito anche all’addio a sorpresa, e spiazzante, della tronista Federica Aversano, che ha deciso di lasciare il programma senza fare alcuna scelta.

Prossimamente, nel dating show condotto da Maria De Filippi, il trono classico proseguirà a catalizzare le attenzioni del pubblico: in particolare, occhio a quello che accadrà nel percorso di Federico Nicotera, il quale apparirà sempre più innamorato della bella Carola Carpanelli.

News su Federico Nicotera di Uomini e donne

Il tronista originario di Roma non si lascerà sfuggire nessuna occasione per trascorrere del tempo insieme a quella che è ormai la sua corteggiatrice prediletta e, durante una romantica esterna nella Capitale, tra i due scatterà anche un appassionato bacio che avrà decisamente il sapore di una scelta anticipata.

Prevedibilmente, l’affiatamento tra il Nicotera e Carola non farà piacere ad Alice, l’altra pretendente scalzata dalla ventunenne varesotta dopo essere stata in vantaggio nel cuore del tronista per buona parte del percorso. Ma staranno davvero così le cose o i sentimenti dell’enigmatico Federico sono pronti a una nuova giravolta?