Uomini e donne anticipazioni: Federico sempre più preso da Carola

Di recente a Uomini e Donne abbiamo assistito a un nuovo capitolo della querelle che da tempo vede protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo in particolare ha deciso di iniziare una frequentazione con Gloria Nicoletti che, come già anticipatovi, non sortirà gli effetti sperati.

Prossimamente, attenzione però anche alle dinamiche del trono classico, con Federico Dainese che deciderà di trascorrere una giornata in esterna in compagnia della corteggiatrice Elena, una new entry. La ragazza, neanche a dirlo, provocherà la gelosia delle pretendenti presenti fin dall’inizio del percorso del tronista ligure, accusato a più riprese di trascurare la vecchia guardia a favore dell’ultima arrivata. Come la prenderà Federico?

Spoiler Uomini e donne, trono classico: tra Federico Nicotera e Carola il rapporto è speciale

Nelle puntate future si parlerà ovviamente anche di Federico Nicotera, il quale sembra ogni giorno più preso da Carola. Il rapporto speciale instauratosi tra il tronista e la corteggiatrice è ormai evidente anche alle altre pretendenti, come dichiarato tra l’altro anche da Alice.

Quest’ultima riterrà infatti di essere ormai sempre più inutile all’interno del programma, essendo evidente a suo parere che il cuore di Federico appartiene in tutto e per tutto a Carola. Sarà davvero come dice Alice? Per scoprirlo, non perdetevi le prossime puntate di Uomini e Donne, in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.45.