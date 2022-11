Uomini e donne anticipazioni: Riccardo riallaccia con Gloria e…

Di recente a Uomini e Donne abbiamo assistito a un nuovo aspro faccia a faccia tra la tronista Federica Aversano e il suo corteggiatore Federico Breschini, che pare sempre più orientato a chiudere per sempre la conoscenza con la donna.

Come ben sappiamo, l’ex pretendente di Matteo Ranieri (nella scorsa edizione della trasmissione) è destinata a breve a lasciare il programma, non avendo trovato nessun uomo capace di farle battere il cuore. Nelle prossime puntate del dating show di Mediaset si parlerà però soprattutto della situazione di Riccardo Guarnieri in seguito all’addio (definitivo?) di Alessandro Vicinanza e Ida Platano.

Spoiler Uomini e donne: Riccardo e Gloria

Il cavaliere originario di Taranto sembrerà immediatamente orientato a fiondarsi su nuove conoscenze, decidendo a sorpresa di riallacciare i rapporti con Gloria Nicoletti. La donna apparirà felice delle attenzioni riservatele dal Guarnieri e accetterà l’invito a cena che, come scopriremo, culminerà con una notte trascorsa insieme.

Inutile dire che in studio sia il pubblico e gli opinionisti vorranno vederci chiaro riguardo questo epilogo, a quanto pare però meno interessante di quanto ci si aspettasse. Occhio in ogni caso alle intenzioni di Riccardo, che in studio ammetterà di voler rivedere a cena anche Roberta, scatenando le ire di Gloria.