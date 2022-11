Uomini e donne anticipazioni: Gemma, nuovo pretendente ma lei lo elimina!

Sono in arrivo momenti di forte tensione a Uomini e Donne per la storica dama Gemma, nelle ultime settimane impegnata in diverse conoscenze, tutte purtroppo terminate con una burrascosa rottura. Prossimamente, la corteggiatrice originaria di Torino riceverà la visita di un nuovo pretendente, il quale sembrerebbe essere perfetto per i canoni della Galgani.

Peccato però che, sorprendentemente, Gemma deciderà di eliminarlo senza neanche dargli la possibilità di conoscerlo meglio, scatenando la rabbia di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Irritata dall’intromissione degli opinionisti, la dama piemontese sbotterà pesantemente contro i due, dando vita a un’infuocata discussione a centro studio.

Trono over Uomini e donne: Pinuccia toglie ogni speranza al nuovo pretendente

Occhio anche alle interessanti peripezie di Pinuccia, che dopo aver messo (almeno momentaneamente) da parte le mire verso Alessandro, riceverà la visita in studio di Agostino, un nuovo cavaliere pronto a corteggiarla. La dama di Vigevano, però, toglierà immediatamente ogni speranza al pretendente, dichiarando di essere disposta al momento soltanto a fare nuove amicizie.

Si tratterà di una netta presa di posizione, che chiuderà le porte a qualcosa di più serio e che spingerà Agostino ad accettare la scelta della donna di rimanere solo amici. Queste e altre dinamiche faranno compagnia al pubblico nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.