Uomini e donne, anticipazioni over: Ida e Alessandro tornano (da fidanzati)

A brevissimo a Uomini e Donne assisteremo all’addio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i quali, dopo più di un mese di frequentazione, decideranno di abbandonare la trasmissione per viversi il loro amore lontani dalle luci dei riflettori.

Come già anticipatovi nei nostri precedenti post, si tratta di una decisione che lascerà più di uno strascico tra i corteggiatori rimasti nello studio dello storico dating show di Canale 5, che mai come in questo caso vedrà girare le principali dinamiche attorno a un sempre più sconsolato Riccardo Guarnieri.

News su Ida e Alessandro di Uomini e donne (trono over)

Eh sì perchè il pretendente originario di Taranto accuserà parecchio la mancanza della sua ex fidanzata Ida, che, come rivelato da numerosi aggregatori di anticipazioni, ha fatto il suo ritorno nell’ultima registrazione di Uomini e Donne al fianco del suo ormai fidanzato ufficiale Alessandro.

Un rapporto, quello tra la Platano e il corteggiatore campano, che proseguirà dunque all’insegna della serenità e della complicità, come dimostrato anche dal recente viaggio di tre giorni che la neo-coppia si è regalata per festeggiare questa unione.

Per scoprire ulteriori dettagli non resta che attendere le nuove puntate del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, che vi aspetta nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì.