Uomini e donne anticipazioni: Ida se ne va con Alessandro

Dopo due frequentazioni naufragate e un recente a centro studio tira e molla durato più di un mese, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno finalmente deciso di fare il grande passo.

Stufa delle continue intromissioni dell’ex compagno Riccardo Guarnieri nella sua vita privata, Ida ha infatti preferito dare un taglio con la trasmissione di Canale 5, decidendo tra lo stupore generale di abbandonare il programma insieme ad Alessandro. Proprio il Vicinanza, solamente qualche giorno prima, era stato protagonista di un vivace battibecco con il rivale tarantino, sentitosi offeso a causa della totale indifferenza di Ida nei suoi confronti.

News Uomini e donne, trono over: Ida Platano lascia il programma. È addio?

Un rammarico, quello di Riccardo, che sfocerà nell’ennesima momentanea defezione, a cui seguirà un celere ritorno in studio a seguito della richiesta di Maria De Filippi. In tutto questo, Ida maturerà con convinzione la volontà di viversi la storia con Alessandro lontano dalle telecamere, con la speranza di riuscire finalmente a costruire qualcosa di duraturo.

Una scelta che lascerà in ogni caso il segno, dato il favore di cui la corteggiatrice bresciana gode tra il pubblico, che da sempre nutre un particolare affetto per la Platano. Per scoprire ulteriori dettagli sull’addio (definitivo?) di Ida e Alessandro non resta che aspettare le prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.