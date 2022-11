Uomini e donne anticipazioni: gli opinionisti a Lavinia, “apri gli occhi su…”

Di recente abbiamo visto una puntata di Uomini e Donne in cui Gemma, dopo aver chiuso le conoscenze con Franco e Roberto, ha ricevuto in studio la visita di un nuovo pretendente pronto a corteggiarla. Come andrà a finire?

Prossimamente, invece, il talk show dei sentimenti di Mediaset si concentrerà in particolare sul trono classico, che dopo l’addio a sorpresa di Federica Aversano si è trovato tutt’un tratto orfano di una tronista che, nel bene e nel male, aveva fatto abbondantemente parlare di sé nel corso delle ultime due edizioni della trasmissione.

News su Lavinia Mauro di Uomini e donne

Occhio quindi a come evolverà il percorso di Lavinia Mauro, la quale, benché vistasi rifiutare esplicitamente da Alessio Campoli, ha deciso comunque di andarlo a riprendere per riportarlo nel parterre. Inutile dire che questa decisione non sarà tanto accettata dal pubblico e dagli opinionisti, che inviteranno la ragazza ad aprire gli occhi sul suo corteggiatore.

Non la prenderà bene, neanche a dirlo, nemmeno Alessio Corvino che, senza mezzi termini, affermerà che il suo omonimo è più interessato alla visibilità e alle telecamere che alla tronista italo-spagnola. Sarà vero?